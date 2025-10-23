Dráma v Senci: Matka a dcéra zaútočili nožom na muža! Polícia začala trestné stíhanie

BRATISLAVA - Polícia začala trestné stíhanie pre útok nožom matky a dcéry na muža v Senci. Potvrdila to bratislavská krajská policajná hovorkyňa Silvia Šimková. Na prípad upozornil portál tvnoviny.sk.
„Vo vami uvedenom prípade bolo dnešného dňa začaté trestné stíhanie pre zločin ublíženia na zdraví v štádiu pokusu a prečin nebezpečného vyhrážania spáchaného formou spolupáchateľstva. Uvedeným prípadom sa zaoberajú policajti Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Senci,“ priblížila Šimková. Dodala, že keďže polícia vo veci vykonáva procesné úkony, nie je možné nateraz poskytnúť viac informácií.
Podľa informácií tvnoviny.sk sa incident odohral v stredu (22. 10.) popoludní po predchádzajúcej hádke v rodinnom dome v Senci. Muž utrpel bodné poranenie v oblasti hrudníka, pričom ho letecky previezli do ružinovskej nemocnice v Bratislave. Podozrivé ženy, manželku a dcéru napadnutého muža, polícia na mieste zadržala.