Ak prídete o prácu po novom roku, máte smolu: Výška dávky od štátu sa bude znižovať! TABUĽKA Toľkoto dostanete

BRATISLAVA - Konsolidačné opatrenia pocítime už čoskoro v praxi. Výška dávky v nezamestnanosti sa bude od nového roka postupne znižovať. Vyplýva to z novely zákona o sociálnom poistení, ktorú v rámci konsolidačného balíka schválila Národná rada SR.
Zmeny sa dotknú tých poistencov, ktorí sa na úrade práce zaradia do evidencie uchádzačov o zamestnanie od 1. januára 2026 a uplatnia si nárok na dávku v nezamestnanosti zo Sociálnej poisťovne. Výška dávky v nezamestnanosti, ktorá sa vypláca najviac šesť mesiacov, sa im bude postupne znižovať o 10 %, a to od štvrtého mesiaca jej vyplácania.
Výplata dávky v nezamestnanosti po novom
V rámci šesťmesačného podporného obdobia bude Sociálna poisťovňa vyplácať dávku v nezamestnanosti prvý až tretí mesiac tak ako doteraz vo výške 50 % denného vymeriavacieho základu (DVZ). Štvrtý mesiac sa jej výška zníži na 40 % DVZ, piaty mesiac bude vo výške 30 % DVZ a šiesty mesiac vo výške 20 % DVZ. Ostatné podmienky na vznik nároku na dávku v nezamestnanosti sa nemenia.
Pre tých, ktorí o dávku požiadajú do konca roka 2025, sa nič nemení
Pre osoby zaradené do evidencie uchádzačov o zamestnanie najneskôr do 31. decembra 2025 platia doterajšie pravidlá. To znamená, že dávka sa im bude naďalej vyplácať vo výške 50 % DVZ počas celého šesťmesačného podporného obdobia.
Pre porovnanie uvádzame príklady výšky dávky v nezamestnanosti tých osôb, ktoré sú alebo budú zaradené na úrade práce do konca tohto roka, a dávka im bude vyplácaná aj počas budúceho roka. Rovnako prinášame aj príklady znižovanej výšky dávky, na ktorú nárok vznikne od 1. januára 2026.
Ako to bude fungovať v praxi? V prípade zaradenia občana do evidencie uchádzačov o zamestnanie dňom 1. novembra 2025 s hrubým mesačným príjmom 1 500 eur a pri dosiahnutom DVZ vo výške 49,2477 eura, bude dávka v nezamestnanosti za celých šesť mesiacov vyplatená v celkovej sume 4 457,30 eura. Za jednotlivé mesiace to budú nasledovné sumy:
· 11/2025 – 738,80 eura (50 % DVZ)
· 12/2025 – 763,40 eura (50 % DVZ)
· 01/2026 – 763,40 eura (50 % DVZ)
· 02/2026 – 689,50 eura (50 % DVZ)
· 03/2026 – 763,40 eura (50 % DVZ)
· 04/2026 – 738,80 eura (50 % DVZ)
Ak sa občan zaradí do evidencie uchádzačov o zamestnanie v roku 2026, napr. dňom 1. januára 2026, pri rovnakom príjme a rovnakom DVZ bude dávka v nezamestnanosti za celých šesť mesiacov podporného obdobia vyplatená v celkovej sume 3 560,90 eura. Za jednotlivé mesiace to budú nasledovné sumy:
· 01/2026 – 763,40 eura (50 % DVZ)
· 02/2026 – 689,50 eura (50 % DVZ)
· 03/2026 – 763,40 eura (50 % DVZ)
· 04/2026 – 591,00 eur (40 % DVZ)
· 05/2026 – 458,10 eura (30 % DVZ)
· 06/2026 – 295,50 eura (20 % DVZ)
Nevyčerpanie celej dávky a nárok na ňu pri ďalšej žiadosti
Sociálna poisťovňa tiež upozorňuje, že v prípade, ak poberateľ dávky v nezamestnanosti nevyčerpal celé šesťmesačné podporné obdobie (zamestnal sa) a v období najviac dvoch rokov sa opätovne zaradí na úrade práce do evidencie uchádzačov o zamestnanie a požiada o túto dávku, vznikne mu nárok na výplatu dávky počas zostávajúcej časti podporného obdobia v sume určenej z toho DVZ, z ktorého sa vypočítala predchádzajúca vyplácaná dávka v nezamestnanosti.
Znamená to, že ak by mu bol „základný“ nárok priznaný napríklad od 31. decembra 2025 (na šesť mesiacov), od 1. apríla 2026 sa zamestnal a bol vyradený z evidencie uchádzačov o zamestnanie a dňom 1. septembra 2026 by bol po skončení zamestnania opätovne do evidencie zaradený, nárok na výplatu dávky počas zostávajúcej časť podporného obdobia by sa určil rovnako z 50 % DVZ podľa zákona účinného do 31. decembra 2025.
Ak mu bude nárok priznaný od 1. januára 2026 (na šesť mesiacov), od 1. apríla 2026 sa zamestná a bude vyradený z evidencie uchádzačov o zamestnanie a dňom 1. septembra 2026 po skončení zamestnania bude opätovne do evidencie zaradený, nárok na výplatu dávky počas zostávajúcej časti podporného obdobia (apríl – jún 2026) bude v percentuálnom poklese 40 %, 30 % a 20 % z DVZ.