Overovanie podpisov a listín sa čoskoro zmení: Ktoré dokumenty vám už úrad nepotvrdí?

BRATISLAVA – Po viac ako 20 rokoch prichádza veľká zmena v oblasti overovania listín a podpisov. Vláda schválila nový zákon, ktorý má priniesť väčší poriadok, prehľadnosť a jednotné postupy pre okresné úrady aj obce. Niektoré dokumenty však po novom nebude možné osvedčiť vôbec.
Ministerstvo vnútra upozorňuje, že doterajší zákon o osvedčovaní listín a podpisov platí už od roku 2002 a nezodpovedá dnešnej praxi. Za ten čas zanikli krajské aj obvodné úrady, prebehla reforma verejnej správy ESO a kompetencie úradov sa výrazne zmenili. Podľa rezortu vnútra už novelizácia starého zákona nie je dostatočná a vyžadovalo sa vypracovanie nového.
Nová legislatíva, ktorá má začať platiť od 1. marca 2026, reaguje na časté nejasnosti v praxi a stanovuje jednotné pravidlá pre všetky úrady na Slovensku.
Čo sa mení?
Zákon rozdeľuje oblasť osvedčovania na dve časti - osvedčovanie listín a osvedčovanie podpisov na listinách. Tieto úkony naďalej vykonávajú okresné úrady a obce, no po novom bude jasne určené, kde a ako sa môžu vykonávať. Zákon prináša aj špeciálny postup pre osoby so zdravotným postihnutím, aby aj oni mohli vybaviť overenie jednoduchšie a bez zbytočných bariér. Podrobne sa upraví aj vedenie osvedčovacej knihy a vzhľad osvedčovacej doložky, teda potvrdenia o tom, že úrad dokument overil.
Nový zákon prináša aj presný zoznam situácií, kedy úrad nesmie listinu alebo podpis overiť.
Doteraz totiž v tejto oblasti panovali nejasnosti a úrady postupovali rôzne.
Overenie sa po novom neuskutoční napríklad vtedy, ak:
- listina je neúplná alebo obsahuje nezákonný text,
- nie je možné spoľahlivo overiť totožnosť osoby,
- ide o dvojjazyčný vysokoškolský diplom alebo vysvedčenie, ktoré platí len na území Slovenska,
- ide o kópiu dokumentu s ochrannými prvkami (napr. vodoznak, hologram, reliéfna pečať), ktoré by sa pri kopírovaní stratili.
Dokumenty určené do zahraničia
Úrady po novom nebudú overovať podpisy na listinách určených na použitie v zahraničí.
V takých prípadoch bude potrebné obrátiť sa na notára, ktorý vykoná overenie podľa zákona o notároch (§ 58 ods. 5 zákona č. 323/1992 Zb.). Výnimkou sú len potvrdenia o žití určené pre Českú správu sociálneho zabezpečenia. Na základe dohody medzi Slovenskou a Českou republikou sa totiž tieto dokumenty posudzujú rovnako, ako keby išlo o úradný úkon vykonaný na Slovensku.
Ministerstvo vnútra tvrdí, že cieľom zákona je zjednotiť aplikačnú prax a odstrániť zbytočné pochybnosti o tom, ktoré dokumenty možno osvedčiť a ktoré nie. Zákon je podľa rezortu v súlade s Európskou chartou miestnej samosprávy a má prispieť k väčšej transparentnosti a istote pre občanov aj úrady.