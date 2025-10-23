V Bruseli je na stole nový návrh: Pravidlá pre obávané emisné povolenky sa majú zmeniť!

BRUSEL - Európska komisia navrhla úpravy systému emisných povoleniek ETS2, ktorý sa od roku 2027 rozšíri aj na dopravu a vykurovanie budov. Zmeny majú zabrániť prudkým výkyvom cien a ochrániť domácnosti i malé firmy.
Nový systém ETS2 (Emissions Trading System 2) nadviaže na existujúci trh s uhlíkom, ktorý sa dnes týka najmä priemyslu a energetiky. Od roku 2027 však začne platiť aj pre domácnosti, dopravcov a malé podniky – teda všetkých, ktorí používajú fosílne palivá na kúrenie, výrobu tepla či pohon áut.
V praxi to znamená, že dodávatelia palív a energií budú musieť nakupovať emisné povolenky za množstvo oxidu uhličitého (CO₂), ktoré vyprodukujú ich zákazníci. Tieto náklady sa môžu premietnuť do cien pohonných hmôt či tepla.
Emisné povolenky EÚ zvýšia ceny energií pre slovenské domácnosti: Kto si priplatí a koho sa to netýka?
Brusel chce zabrániť výkyvom cien
Európska komisia vedená klimatickým komisárom Wopkem Hoekstrom v reakcii na iniciatívu 19 krajín o zmeny systému emisných povoleniek ETS2 predstavila súbor konkrétnych opatrení, ktorých cieľom je obmedziť jeho negatívne dôsledky na ľudí a firmy. „Je nesmierne dôležité, aby ceny boli čo najnižšie a predvídateľné,“ uviedol Hoekstra po rokovaní ministrov životného prostredia EÚ v Luxemburgu.
Kľúčovým prvkom má byť mechanizmus automatického uvoľňovania povoleniek na trh, ak cena presiahne 45 eur za tonu CO₂. To má zabrániť prudkým nárastom cien a chrániť koncových odberateľov. Podľa návrhu by Komisia mohla na trh uvoľniť až dvojnásobok plánovaného objemu povoleniek, čo by v rokoch 2027–2029 mohlo znamenať až 80 miliónov nových povoleniek ročne.
Komisia zároveň plánuje:
- umožniť skoršie aukcie povoleniek, aby si firmy vedeli vopred zabezpečiť cenu,
- sprístupniť príjmy z ETS2 už v roku 2026, teda skôr, ako systém naplno vstúpi do platnosti – členské štáty ich môžu využiť na investície do čistej energie a zníženie cien pre domácnosti,
- ponechať nevyužité povolenky v rezervnom fonde pre budúce roky, aby trh zostal stabilný
Návrh musí ešte prejsť rokovaním medzi Európskou komisiou, Radou EÚ a Európskym parlamentom. Ak sa proces podarí dokončiť do konca roka, nové pravidlá môžu byť schválené už v roku 2026, teda rok pred spustením systému ETS2.