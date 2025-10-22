Streda22. október 2025, meniny má Sergej, zajtra Alojzia

V Západných Tatrách prebieha pátranie: Zmizol poľský turista!

Ilustračné foto
Ilustračné foto (Zdroj: Facebook/Horská záchranná služba)
TASR

PODBANSKÉ - V Západných Tatrách prebieha od pondelka (20. 10.) pátranie po nezvestnom poľskom turistovi. Žiadosť o súčinnosť Horskej záchrannej služby (HZS) prišla od záchranárov z Poľskej tatranskej horskej služby (TOPR), ktorým nahlásili rodinní príslušníci poľského turistu jeho nezvestnosť. HZS o tom informovala na webovej stránke.

Posledný kontakt s turistom bol v pondelok v obedných hodinách. „Nachádzal sa na vrchole Bystrej v Západných Tatrách. Ďalší kontakt už nebol úspešný, aj keď jeho mobilný telefón je naďalej prihlásený do siete,“ uviedli z HZS. Horskí záchranári nedisponovali informáciou, či nezvestný vyrazil na túru z poľskej alebo slovenskej strany. HZS požiadala Ústredné operačné stredisko Policajného zboru (PZ) SR o lokalizáciu telefónu nezvestného muža. Jeho prítomnosť sa potvrdila v utorok (21. 10.) v obedňajších hodinách na slovenskej strane Západných Tatier.

„Záchranári z TOPR-u prepátravali celú noc oblasť Bystrej z poľskej strany aj s použitím dronu. Príslušníci PZ z obvodného oddelenia Liptovský Mikuláš našli automobil nezvestného na parkovisku pri ústí Úzkej doliny,“ priblížili horskí záchranári.

Do pátracej akcie vyrazili pozemne horskí záchranári slúžiaci v Žiarskej doline, ku ktorým sa následne pripojil pilot dronu zo Strediska lavínovej prevencie a vzdelávania HZS. „Prepátravali oblasť Úzkej a Račkovej doliny a od skorých ranných utorkových hodín sa do pátracej akcie pridali ďalší príslušníci HZS s vyhľadávacím zariadením Lifeseeker,“ dodali z HZS. Doplnili, že spoločne prehľadávali Bystrú a Kamenistú dolinu, avšak pre nepriaznivé poveternostné podmienky bolo pátranie napriek snahe všetkých zúčastnených neúspešné. V pátraní sa pokračuje aj v stredu od skorých ranných hodín.

 

Uverejňujeme prosbu o pomoc a spoluprácu pri hľadaní nezvestného poľského turistu, ktorý sa včera 20.10.2025 vybral cez...

Posted by Horská záchranná služba on Tuesday, October 21, 2025
Spoveď Jozefa Golonku o najhoršom životnom období: Obrovský strach v sanitke! Myslel na najhoršie?
Spoveď Jozefa Golonku o najhoršom životnom období: Obrovský strach v sanitke! Myslel na najhoršie?
Adela z Dunaja dosiahla, čo chcela: SVADBA s Kudličkom!
Adela z Dunaja dosiahla, čo chcela: SVADBA s Kudličkom!
SaS organizuje v Bratislave pochod, žiada odvolanie šéfa SIS Gašpara
SaS organizuje v Bratislave pochod, žiada odvolanie šéfa SIS Gašpara
Odborník vyvracia jeden z najznámejších marketingových sľubov na chudnutie: Toto vám v reklamách nepovedia
Odborník vyvracia jeden z najznámejších marketingových sľubov na chudnutie: Toto vám v reklamách nepovedia
Firmy na Slovensku sa
Firmy na Slovensku sa vzbúrili: Známe spoločnosti odkazujú vláde, že zrušené novembrové voľno si berú SPÄŤ!
Donald Trump
Trump nechce zbytočné stretnutie s Putinom: Nechcem strácať čas!
MIMORIADNY ONLINE Masívny útok
MIMORIADNY ONLINE Masívny útok v ruskej oblasti: Ukrajinská armáda zasiahla dôležitý chemický závod!
Mužovi našli v útrobách
Muža strašne bolelo brucho: Budete v šoku z toho, čo mu tam lekári našli! FOTO po operácii

