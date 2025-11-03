Známa organizácia označila Fica za predátora: Tvrdý odkaz z Úradu vlády, aj médiá môžu za atentát!

BRATISLAVA - Organizácia Reportéri bez hraníc (RSF) zaradila slovenského premiéra Roberta Fica na zoznam takzvaných predátorov slobody tlače, ktoré podľa nej spája nenávisť k slobode tlače a ktorých cieľom je umlčovanie nezávislých médií.
archívne video
Medzi aktérov, ktorí tento rok napádali novinárov a právo na informácie, francúzska organizácia radí okrem iného izraelskú armádu, ruského prezidenta Vladimíra Putina, miliardára Elona Muska, či Komunistickú stranu Číny.
Hoci ich cieľ je zhodný, umlčovanie tlače takzvanými predátormi sa podľa RSF líši. "Zabíjajú, cenzurujú, väznia a napádajú novinárov, červenú spravodajské médiá, hanobia žurnalistiku alebo využívajú jej kódexy na manipuláciu informácií na propagandistické účely," stojí vo vyhlásení organizácie.
Fico je v kategórii predátorov
Fica organizácia radí do sociálnej kategórie predátorov. Títo aktéri podľa nej očierňujú médiá a podnecujú nedôveru voči novinárom. RSF uvádza, že Ficove slovné útoky na médiá boli inšpiráciou pre vyhrážky voči novinárom a dokonca podľa nej viedli k vražde novinára Jána Kuciaka v roku 2018. Za autoritárske RSF označuje politickú kontrolu verejného vysielania a obmedzenia prístupu k informáciám kontrolovaným vládou.
"Som presvedčený, že na Slovensku pôsobí organizovaná zločinecká skupina novinárov, sústredená hlavne v Denníku N, SME a Aktuality," uviedol v minulosti Fico, ktorého vyhlásenie RSF cituje. Organizácia tiež pripomína, že predseda slovenskej vlády označil novinárov za hyeny, krvilačných bastardov, diablom posadnutých a za špinavé protislovenské prostitútky.
Slovensko sa v tohtoročnom rebríčku slobody médií, ktorý zostavuje RSF, prepadlo o deväť miest a skončilo 38. zo 180 hodnotených krajín.
Nie nestranné monitorovanie slobody médií, ale pseudorebríček, reaguje Úrad vlády
Úrad vlády v reakcii uviedol, že takéto hodnotenie je o to absurdnejšie, že tá istá organizácia dlhodobo mlčala pri útokoch štátnych predstaviteľov na slobodné médiá v rokoch 2020 – 2023 a nereagovala na konkrétne prípady zastrašovania či diskreditácie novinárov s iným názorom.
"Namiesto nestranného monitorovania slobody médií sa Reportéri bez hraníc rozhodli vytvoriť pseudorebríček, ktorým sa zaradili medzi tých, čo sa zo strážcov demokracie stávajú politickými aktivistami. Rovnako prehliadajú aj zodpovednosť médií za šírenie nenávisti a podnecovanie atmosféry spoločenskej agresivity, ktorá viedla až k fyzickým útokom na politikov," odkázali.
"Premiér Robert Fico počas celej svojej politickej kariéry — či už ako predseda vlády, alebo ako opozičný politik — vždy obhajoval slobodu tlače a slova. Nikdy neinicioval ani nepodporil legislatívne kroky smerujúce k obmedzovaniu práce novinárov. Naopak, dôsledne apeloval na zodpovednosť médií a podporoval pluralitu názorov vrátane existencie alternatívnych médií, ktoré sú prirodzenou súčasťou demokratickej diskusie," tvrdia.
Spreneverili sa vraj základnému poslaniu
"Je paradoxné, že práve tie médiá, ktoré sa dnes stavajú do pozície obetí, dlhodobo vytvárajú tendenčné naratívy namierené proti predsedovi vlády a jeho vláde. Táto mediálna kampaň vyústila do bezprecedentného útoku na ústavné zriadenie Slovenskej republiky – pokusu o atentát na premiéra. V čase, keď bol jeho život bezprostredne ohrozený, sa pritom objavovali cynické reakcie a stávky o to, či útok prežije – aj zo strany niektorých pracovníkov tzv. ´mainstreamových´ médií," uviedli.
Premiér Robert Fico sa podľa ich slov stal už od začiatku svojej verejnej činnosti cieľom nevyberaných mediálnych útokov, ktoré nezodpovedajú realite, ale odrážajú politické preferencie ich autorov. "Preto aj podobné rebríčky považujeme za tendenčné, neobjektívne a manipulujúce obraz o Slovensku. Reportéri bez hraníc sa týmto prístupom spreneverili základným princípom žurnalistiky – nestrannosti, faktickosti a rešpektu voči odlišným názorom," uzavreli.