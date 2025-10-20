PRIESKUM Zmena ústavy zamávala preferenciami: Voliči nastavili zrkadlo Smeru aj KDH! V parlamente 8 strán

BRATISLAVA - Kontorverzná zmena ústavy zastavila prepad Smeru a oslabila KDH. Voľby by vyhralo PS pred Smerom a Republikov. Ukázal to najnovší prieskum politických strán a hnutí, ktorý zorganizovala agentúra SCIO.
"Októbrové preferencie potvrdili, že majstrovský kúsok Roberta Fica rozdeliť opozíciu a zároveň sa prihovoriť konzervatívnemu voličovi prostredníctvom zmeny ústavy vyšiel takmer dokonale a septembrový prepad strany oproti obdobiu pred letom úplne zastavil," uviedol analytik agentúry SCIO Martin Klus. "Naopak kresťanským demokratom táto epizóda uškodila natoľko, že sa dostali až na hranicu zvoliteľnosti do parlamentu a preferenčne ich predbehli aj mimoparlamentní Demokrati. Evidentne sa od KDH prinajmenšom dočasne odvrátili tí jeho voliči, ktorí hlasovanie o ústave považovali viac za pomoc Robertovi Ficovi, ako hlasovanie o dvoch pohlaviach," doplnil.
Z prieskumu ďalej vyplynulo, že preferencie aktuálne najsilnejšieho politického subjektu Progresívneho Slovenska zostávajú stabilné, rovnako ako hnutia Republika, ktoré sa už trvalejšie usadilo na tretej pozícii s dvojciferným výsledkom. Nárast zaznamenáva Sloboda a Solidarita, ktorá sa už doťahuje na naďalej upadajúci Hlas-SD. Zaujímavosťou prieskumu je aj to, že napriek rozkolu práve pri ústavnom hlasovaní, zostáva stabilné aj hnutie Slovensko.
"Fakt, že hlasovanie o ústave neovplyvnilo preferencie hnutia Slovensko naznačuje, že jeho voliči sa pravdepodobne skôr stotožnili s argumentáciou Igora Matoviča, že to bola sólo akcia dvoch členov jej poslaneckého klubu, ako interpretácii väčšej časti opozície, že išlo o vopred naplánovanú akciu," uzaverel Klus.