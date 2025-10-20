Hroziaci štátny prevrat bol podľa šéfa SIS Gašpara len slang, opozíca hovorí o poplašnej správe

BRATISLAVA - Príchod násilností na protesty opozície a hrozba majdanizácie spoločnosti aj cez gruzínske légie. Presne toto slovenská verejnosť na konci januára počúvala z úst nielen premiéra Roberta Fica (Smer-SSD), ale aj z úst šéfa Slovenskej informačnej služby (SIS) Pavla Gašpara. Ten dnes už hovorí opak a opozíciu nemohol viac nahnevať.
archívne video
Gašpar mladší bol totiž hosťom vo víkendovej relácii Politika 24 v televízii JOJ. V nej sa, okrem iného, vyznal aj z toho, že so "štátnym prevratom" sa nemajú veci úplne tak, ako boli prvotne prezentované.
AKTUÁLNE Fico obvinil Gruzínsku národnú légiu: Napojenie na protesty! Ich veliteľovi zakázali vstup na Slovensko
Začiatkom roka sa totiž spomínala hrozba ohrozenia štátnych záujmov, bezpečnosti občanov a aj meno Mamuka Mamulašvili, ktorý mal pomocou gruzínskych légií organizovať na Slovensku "štátny prevrat". Fico vinil práve jeho a aj vďaka spoločnej fotke s predsedníčkou združenia Mier Ukrajine Luciou Štasselovou vtedy vyrukoval s teóriou, že práve tieto osoby sa môžu podieľať na potenciálnom ohrození krajiny.
V januári sa dokonca pre tieto informácie, ktoré v tom čase označil ako "veľmi vážne" aj prezident Peter Pellegrini, konala bezpečnostná rada, kde sa zúčastnila aj hlava štátu.
Nie všetko je zrejme také vážne, ako sa to začiatkom roka vykresľovalo.
Išlo o slangový, pracovný názov, bráni sa s odstupom času Gašpar
Samotný riaditeľ Slovenskej informačnej služby (SIS) Pavol Gašpar sa však s odstupom deviatich mesiacov v televízii rozhovoril o tom, ako to zrejme bolo v skutočnosti s celým prevratom. "Prevrat je slangový, pracovný názov," vysvetlil redaktorke Gašpar, čím dal aj najavo, aký bol skutočný obraz prezentovaných udalostí z januára.
Kým Fico koncom prvého mesiaca roka 2025 hovoril o štátnom prevrate a snahe zvrhnúť vládu za účasti majdanizácie spoločnosti, dnes už Gašpar hovorí inak. "Správa, ktorú čítali v Národnej rade, hovorila o vplyvovom pôsobení na území Slovenskej republiky, nie o samotnom prevrate," tvrdí o deväť mesiacov neskôr šéf SIS.
"Taktické" podľa Gašpara bolo aj to, aby Mamulašviliho nedali vyhostiť, ale odsledovali. Zrejme tým odkazoval aj na mimoriadne absurdné skutočnosti počas leta, kedy "vyhostený" Mamulašvili mal poskytovať pred budovou Úradu vlády rozhovor konkurenčnému denníku.
Ukrajinská rozviedka reaguje na Ficove tvrdenia o Gruzínskej légii: Tvrdé výroky premiéra o prevrate odmietli
Gašpar na záver dodal, že z postu šéfa SIS odstúpiť nemieni tak, ako ho k tomu vyzýva aj na protestoch poslanec z klubu Slobody a Solidarity (SaS) Alojz Hlina.
Opozícia sa búri, hovoria o zneužití právomoci
Slová Gašpara o tom, že celý prevrat bol nakoniec zrejme len jazykovým zvratom poriadne nahnevala. Prvý si kopol šéf Demokratov a exminister obrany Jaroslav Naď, ktorý to okorenil toľko skloňovanou "hlbokou orbou". "Riaditeľ SIS nám cez víkend povedal, že keď zvolali vo februári BR SR "kvôli prevratu", tak vlastne to bolo kvôli slangovému výrazu. Za mňa zneužitie právomoci verejného činiteľa a šírenie poplašnej správy," napísal rozhorčený Naď.
Neudržal sa ani predseda SaS Branislav Gröhling. "Pavol Gašpar klamal o prevrate, ktorým na začiatku roka strašil Robert Fico. Dnes Pavol Gašpar priznal, že sa žiadny prevrat nestal a išlo iba o slangový výraz, asi preto, aby vystrašil verejnosť," zhodnotil šéf liberálov.