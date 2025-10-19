Fico nahral VIDEO z Abú Dabí: Hovorí o budúcej konsolidácií, dôvodoch vylúčenia z PES a cieľoch zahraničnej cesty

BRATISLAVA/ABÚ ZABÍ - Pokračovanie konsolidácie v nasledujúcich rokoch bude mať inú podobu ako v rokoch 2024 a 2025. Avizoval to premiér SR Robert Fico (Smer-SD). Zároveň pripomenul, že hlasovanie o štátnom rozpočte na budúci rok by sa malo uskutočniť v utorok (21. 10.). Vyjadril sa aj k vylúčeniu Smeru-SD zo Strany európskych socialistov (PES), ku ktorému došlo v piatok (17. 10.).
„Zachovanie súčasného štandardu sociálneho štátu bude od nás v rokoch 2026 a 2027 vyžadovať posilňovanie hospodárskeho rastu efektívnejšou investičnou a daňovou politikou a súčasne aj ďalšími úsporami na úkor štátu,“ povedal premiér vo videu na sociálnej sieti.
Deficit by podľa premiéra mal v budúcom roku klesnúť z piatich percent na 4,1 percenta HDP. Aj napriek tomu sa podľa neho majú zvýšiť výdavky na školstvo a zdravotníctvo, zachovať 13. dôchodok a kompenzovať vysoké ceny energií. Fico dodal, že prostriedky z obranného rozpočtu majú byť využité aj na projekty duálneho určenia, napríklad na výstavbu nemocnice v Prešove s kapacitou 1000 lôžok, ktorú plánujú otvoriť v roku 2027.
Premiér zároveň kritizoval PES, ktorá podľa jeho slov úplne opustila tradičné ľavicové hodnoty. Uviedol, že hlavným dôvodom vylúčenia Smeru-SD bola novelizácia Ústavy SR. Šokuje ho aj to, že mu vyčítali účasť na oslavách víťazstiev nad fašizmom v Moskve a Pekingu. Dôvodom vylúčenia podľa neho bol aj jeho iný názor na vojnu na Ukrajine.
„Pokiaľ ide o naše pôsobenie v Európskom parlamente, máme ponuky aj od iných frakcií na zaradenie, musíme však o tom poriadne porozmýšľať, aby sme naše priority spojené s politikou slovenskej sociálnej demokracie nedostali do rozporu s politickými programami týchto frakcií,“ dodal Fico.
Fico odcestoval do Spojených arabských emirátov
Fico odcestoval do Spojených arabských emirátov (SAE), kde s vládnou delegáciou v pondelok absolvuje oficiálne rokovania s najvyššími predstaviteľmi krajiny a stretne sa aj s prezidentom Muhammadom bin Zájidom Ál Nahjánom. Od rokovaní očakáva významné investičné impulzy pre Slovensko. Informuje o tom správa tlačového a informačného odboru Úradu vlády SR a oficiálneho profilu slovenského premiéra na platforme Facebook. „Slovensko potrebuje investície, potrebujeme v roku 2026 podporovať hospodársky rast. Preto v rámci slovenskej suverénnej zahraničnej politiky, orientovanej na všetky štyri svetové strany, hľadáme všetky príležitosti na spoluprácu,“ vyhlásil Fico.
„Spojené arabské emiráty sú federatívnou krajinou garantujúcou v danom regióne stabilitu a prosperitu. Ide o štát s fantastickými inovatívnymi prístupmi, ale súčasne krajinu, ktorej veľmi, veľmi záleží na vlastnej identite, suverenite a tradíciách, na ktorých vznikla,“ pokračoval Fico. Podľa premiéra tak existuje medzi politikou SR a SAE „veľa spoločných bodov, čo je predpokladom priateľskej a vzájomne výhodnej spolupráce“.
Vo videu lídrom SAE Fico poďakoval za „fantastické privítanie a pohostinnosť“ a vyjadril nádej, že prezident Muhammad bin Zájid Ál Nahján čoskoro navštívi Slovensko. Podľa slov slovenského premiéra pôjde o veľmi krátku návštevu a v pondelok poobede pricestuje naspäť do Bratislavy.