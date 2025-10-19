Nedeľa19. október 2025, meniny má Kristián, zajtra Vendelín

Fico nahral VIDEO z Abú Dabí: Hovorí o budúcej konsolidácií, dôvodoch vylúčenia z PES a cieľoch zahraničnej cesty

Robert Fico z Abú Zabí Zobraziť galériu (3)
Robert Fico z Abú Zabí (Zdroj: Repro foto Úrad vlády)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

BRATISLAVA/ABÚ ZABÍ - ​​​​​​​Pokračovanie konsolidácie v nasledujúcich rokoch bude mať inú podobu ako v rokoch 2024 a 2025. Avizoval to premiér SR Robert Fico (Smer-SD). Zároveň pripomenul, že hlasovanie o štátnom rozpočte na budúci rok by sa malo uskutočniť v utorok (21. 10.). Vyjadril sa aj k vylúčeniu Smeru-SD zo Strany európskych socialistov (PES), ku ktorému došlo v piatok (17. 10.).

„Zachovanie súčasného štandardu sociálneho štátu bude od nás v rokoch 2026 a 2027 vyžadovať posilňovanie hospodárskeho rastu efektívnejšou investičnou a daňovou politikou a súčasne aj ďalšími úsporami na úkor štátu,“ povedal premiér vo videu na sociálnej sieti.

Deficit by podľa premiéra mal v budúcom roku klesnúť z piatich percent na 4,1 percenta HDP. Aj napriek tomu sa podľa neho majú zvýšiť výdavky na školstvo a zdravotníctvo, zachovať 13. dôchodok a kompenzovať vysoké ceny energií. Fico dodal, že prostriedky z obranného rozpočtu majú byť využité aj na projekty duálneho určenia, napríklad na výstavbu nemocnice v Prešove s kapacitou 1000 lôžok, ktorú plánujú otvoriť v roku 2027.

Premiér Fico o aktuálnych témach, odcestoval do Spojených arabských emirátov (Zdroj: Úrad vlády SR)

Premiér zároveň kritizoval PES, ktorá podľa jeho slov úplne opustila tradičné ľavicové hodnoty. Uviedol, že hlavným dôvodom vylúčenia Smeru-SD bola novelizácia Ústavy SR. Šokuje ho aj to, že mu vyčítali účasť na oslavách víťazstiev nad fašizmom v Moskve a Pekingu. Dôvodom vylúčenia podľa neho bol aj jeho iný názor na vojnu na Ukrajine.

„Pokiaľ ide o naše pôsobenie v Európskom parlamente, máme ponuky aj od iných frakcií na zaradenie, musíme však o tom poriadne porozmýšľať, aby sme naše priority spojené s politikou slovenskej sociálnej demokracie nedostali do rozporu s politickými programami týchto frakcií,“ dodal Fico.

Fico odcestoval do Spojených arabských emirátov

Fico odcestoval do Spojených arabských emirátov (SAE), kde s vládnou delegáciou v pondelok absolvuje oficiálne rokovania s najvyššími predstaviteľmi krajiny a stretne sa aj s prezidentom Muhammadom bin Zájidom Ál Nahjánom. Od rokovaní očakáva významné investičné impulzy pre Slovensko. Informuje o tom správa tlačového a informačného odboru Úradu vlády SR a oficiálneho profilu slovenského premiéra na platforme Facebook. „Slovensko potrebuje investície, potrebujeme v roku 2026 podporovať hospodársky rast. Preto v rámci slovenskej suverénnej zahraničnej politiky, orientovanej na všetky štyri svetové strany, hľadáme všetky príležitosti na spoluprácu,“ vyhlásil Fico.

premiér Robert Fico
Zobraziť galériu (3)
premiér Robert Fico  (Zdroj: TASR/Martin Žigo)

„Spojené arabské emiráty sú federatívnou krajinou garantujúcou v danom regióne stabilitu a prosperitu. Ide o štát s fantastickými inovatívnymi prístupmi, ale súčasne krajinu, ktorej veľmi, veľmi záleží na vlastnej identite, suverenite a tradíciách, na ktorých vznikla,“ pokračoval Fico. Podľa premiéra tak existuje medzi politikou SR a SAE „veľa spoločných bodov, čo je predpokladom priateľskej a vzájomne výhodnej spolupráce“.

Vo videu lídrom SAE Fico poďakoval za „fantastické privítanie a pohostinnosť“ a vyjadril nádej, že prezident Muhammad bin Zájid Ál Nahján čoskoro navštívi Slovensko. Podľa slov slovenského premiéra pôjde o veľmi krátku návštevu a v pondelok poobede pricestuje naspäť do Bratislavy.

Viac o téme: Rokovanie Robert FicoSpojené arabské emirátyKonsolidáciaAbú ZabíPES
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Tlačová konferencia na Letisku
Premiér Fico nepodporí 19. balík sankcií proti Rusku bez rozumných návrhov z Bruselu
Domáce
FOTO Robert Fico
Fico varuje pred katastrofou: Automobilový priemysel potrebuje revíziu prísnych pravidiel do roku 2035
Domáce
Robert Fico
Fico znova rušil program: Zdravotné problémy po ATENTÁTE! Jeho poradca Erik Kaliňák prezradil viac
Domáce
FOTO predseda vlády SR Robert
Fico varuje pred zaradením jadrového paliva do RePower EÚ: Hovorí o hrozbe pre Slovensko
Domáce

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Pyrotechnik v blízkosti Cesty na Kamzík v Bratislave v nedeľu zneškodnil nevybuchnutý ruský granát z druhej svetovej vojny
Pyrotechnik v blízkosti Cesty na Kamzík v Bratislave v nedeľu zneškodnil nevybuchnutý ruský granát z druhej svetovej vojny
Správy
Premiér Fico o aktuálnych témach, odcestoval do Spojených arabských emirátov
Premiér Fico o aktuálnych témach, odcestoval do Spojených arabských emirátov
Správy
Martin Nikodým o reštarte Milujem Slovensko: Prezradil detaily o zmenách a stále verí, že...
Martin Nikodým o reštarte Milujem Slovensko: Prezradil detaily o zmenách a stále verí, že...
Prominenti

Domáce správy

Blanár prijme na Slovensku
Blanár prijme na Slovensku ministra zahraničných vecí Bosny a Hercegoviny Konakoviča
Domáce
Štátna pomoc pri hypotékach
Štátna pomoc pri hypotékach KONČÍ! Prechádza na banky: TAKTO to bude fungovať
Domáce
Na Kamzíku našli nevybuchnutý
Na Kamzíku našli nevybuchnutý granát z druhej svetovej vojny: Pyrotechnikovi sa podarilo ho zneškodniť
Domáce
Rekonštrukcia kaštieľa v Galante: Obyvatelia pozor, areál je uzavretý, pribudnú nové atrakcie
Rekonštrukcia kaštieľa v Galante: Obyvatelia pozor, areál je uzavretý, pribudnú nové atrakcie
Galanta

Zahraničné

FOTO Nebezpečná hra o život:
Nebezpečná hra o život: Rachel (†23) zomrela pri ruskej rulete! DESIVÉ, ako k tomu došlo
Zahraničné
Nákladné autá s humanitárnou
Dodávky humanitárnej pomoci do Pásma Gazy sú pozastavené: Dôvodom je porušenie prímeria zo strany Hamasu, ten obvinenie odmieta
Zahraničné
Bologna
Skryté klenoty Európy: Do REBRÍČKA 30 najkrajších podceňovaných miest sa dostalo aj Slovensko
Zahraničné
Prezident SR Peter Pellegrini
Druhý útok na budovu OSN: Húsíovia zadržali zamestnancov Organizácie Spojených národov
Zahraničné

Prominenti

Ruža pre nevestu prináša
Ruža pre nevestu prináša svetový UNIKÁT: Lásku budú hľadať bratia - DVOJIČKY!
Domáci prominenti
FOTO VNÚTRI! Matt LeBlanc
Matt LeBlanc s dcérou Marinou (21) na vzácnom FOTO: Pozrite, ako dnes vyzerá jeho princezná!
Zahraniční prominenti
Beáta Pospíšková, Isabella Rossini,
Finále súťaže Miss Českej republiky 2025: TOTO je najkrajšia Češka!
Domáci prominenti
Martin Nikodým
Martin Nikodým o reštarte Milujem Slovensko: Prezradil detaily o zmenách a stále verí, že...
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Ani celibát nezastavil jeho
Ani celibát nezastavil jeho vášne: Peruánsky biskup tajne udržiaval pomery so 17 ženami, vrátane mníšky!
Zaujímavosti
Lieky na chudnutie: Čo
Lieky na chudnutie: Čo je dostupné na Slovensku a ako o ne požiadať lekára
vysetrenie.sk
Smrť má svoj nezameniteľný
Smrť má svoj nezameniteľný pach: Odporný, ale fascinujúci! Pohrebník opisuje skúsenosti z každodennej praxe
Zaujímavosti
FOTO Žena prežila strašidelnú predpoveď.
Žena prežila strašidelnú predpoveď: Veštica ju varovala pred nehodou, ktorá jej zlomila lebku! Vyplnila sa do bodky
Zaujímavosti

Dobré správy

Zdroj: Getty Images
Kam sa uberá Slovensko? Mladých nezaujímajú prázdne reči, chcú, aby sa riešil najmä tento problém!
hashtag.sk
Úvery môžu klesať až
O nulovej úrokovej sadzbe vie len polovica opýtaných: Zistite, ako ju môžete získať aj vy
Domáce
Užívame sami to, čo
Užívame sami to, čo predávame? Naša odpoveď vás možno prekvapí
plnielanu.sk
Frederika Ilečko
VIDEO Na veľkolepej šou nechýbali ani známe tváre: Nádherné, sú to totálni frajeri!
feminity.sk

Ekonomika

Slováci, pozor! Týchto 7 chýb pri kúrení vám tajne žerie nemalé peniaze - a robí ich takmer každý!
Slováci, pozor! Týchto 7 chýb pri kúrení vám tajne žerie nemalé peniaze - a robí ich takmer každý!
TOP 12 najdrahších svadieb v histórii: Kto utratil až miliardu dolárov?
TOP 12 najdrahších svadieb v histórii: Kto utratil až miliardu dolárov?
Tento kvíz vás nachytá na detailoch, ktoré vidíte denne: Spoznáte logá obchodov, keď z nich zmizne názov? (kvíz)
Tento kvíz vás nachytá na detailoch, ktoré vidíte denne: Spoznáte logá obchodov, keď z nich zmizne názov? (kvíz)
Čína vytvorila lietajúcu veternú elektráreň: Vzducholoď vyrába elektrinu priamo z oblohy! (video)
Čína vytvorila lietajúcu veternú elektráreň: Vzducholoď vyrába elektrinu priamo z oblohy! (video)

Šport

Žilina vystriedala Slovan na ligovom tróne: Šláger s Dunajskou Stredou rozhodol prvý polčas
Žilina vystriedala Slovan na ligovom tróne: Šláger s Dunajskou Stredou rozhodol prvý polčas
Niké liga
VIDEO Fantastický úspech pre Slovensko: Lukáš Kubiš v Holandsku našiel jediného premožiteľa
VIDEO Fantastický úspech pre Slovensko: Lukáš Kubiš v Holandsku našiel jediného premožiteľa
Cyklistika
Infarktová dráma v Košiciach: Premiéra Straku priniesla bravúrny obrat s Michalovcami
Infarktová dráma v Košiciach: Premiéra Straku priniesla bravúrny obrat s Michalovcami
Niké liga
Desaťgólová prestrelka v Bratislave: Slovan so Spišiakmi natiahol fantastickú sériu výhier
Desaťgólová prestrelka v Bratislave: Slovan so Spišiakmi natiahol fantastickú sériu výhier
Tipsport liga

Auto-moto

Nový Jeep Compass aj na Slovensku. Hranatá novinka je väčšia a pokročilejšia
Nový Jeep Compass aj na Slovensku. Hranatá novinka je väčšia a pokročilejšia
Novinky
Hrozivá nehoda na východe: vážne zranenie, totálky, ale aj jeden fakt: Volvo
Hrozivá nehoda na východe: vážne zranenie, totálky, ale aj jeden fakt: Volvo
Zaujímavosti
TEST: Citroen e-C3 - elektromobil pre každého (kto ho chce)
TEST: Citroen e-C3 - elektromobil pre každého (kto ho chce)
Klasické testy
Alfa aktualizovala svoje SUV Tonale - naďalej široká paleta motorov. Aj s naftou
Alfa aktualizovala svoje SUV Tonale - naďalej široká paleta motorov. Aj s naftou
Predstavujeme

Kariéra a motivácia

Komu tento rok zvýšia plat? Znamenia zverokruhu, ktoré si konečne prilepšia
Komu tento rok zvýšia plat? Znamenia zverokruhu, ktoré si konečne prilepšia
O práci s humorom
Zamestnávatelia, pozor! Sociálna poisťovňa upozorňuje na 2 dôležité zmeny platné od roku 2026
Zamestnávatelia, pozor! Sociálna poisťovňa upozorňuje na 2 dôležité zmeny platné od roku 2026
Pre zamestnávateľov
Pracujeme viac ako naši susedia? Čísla hovoria jasne
Pracujeme viac ako naši susedia? Čísla hovoria jasne
Ekonomika - trh práce
Zarábajte viac ako 2000 eur: Tieto pracovné ponuky vám to reálne umožnia
Zarábajte viac ako 2000 eur: Tieto pracovné ponuky vám to reálne umožnia
Zaujímavé pracovné ponuky

Varenie a recepty

18 najlepších receptov na omáčky, ktoré si zamilujete
18 najlepších receptov na omáčky, ktoré si zamilujete
Punčové koláčiky z lineckého cesta, ktoré budú hviezdou vášho vianočného stola.
Punčové koláčiky z lineckého cesta, ktoré budú hviezdou vášho vianočného stola.
Recept na halloweenske čokoládové muffiny pre mini maškrtníkov
Recept na halloweenske čokoládové muffiny pre mini maškrtníkov
Buchty a šišky
Gulášová polievka z mletého mäsa: Sýta a na stole len za 30 minút
Gulášová polievka z mletého mäsa: Sýta a na stole len za 30 minút
Výber receptov

Technológie

Umelá inteligencia na bojisku. Tento prelomový systém rozpozná hrozbu skôr, než ju spozoruje človek
Umelá inteligencia na bojisku. Tento prelomový systém rozpozná hrozbu skôr, než ju spozoruje človek
Armádne technológie
Vedci z Oxfordu dosiahli významný míľnik v kvantových počítačoch. Po prvýkrát „teleportovali“ kvantové logické brány
Vedci z Oxfordu dosiahli významný míľnik v kvantových počítačoch. Po prvýkrát „teleportovali“ kvantové logické brány
Technológie
Zem dostala signál od „zombie satelitu“ ktorý záhadne ožil po takmer 50 rokoch
Zem dostala signál od „zombie satelitu“ ktorý záhadne ožil po takmer 50 rokoch
Technológie
Vedia niečo, čo zvyšok civilizácie nie? Technologickí miliardári sa pripravujú na koniec sveta. Čoho sa boja najvplyvnejší ľudia sveta?
Vedia niečo, čo zvyšok civilizácie nie? Technologickí miliardári sa pripravujú na koniec sveta. Čoho sa boja najvplyvnejší ľudia sveta?
Správy

Bývanie

Práce mal nominované na CE ZA AR, no pre ceny ich nerobí. Architekt Alan Prekop: Každý v umeleckej sfére o sebe pochybuje
Práce mal nominované na CE ZA AR, no pre ceny ich nerobí. Architekt Alan Prekop: Každý v umeleckej sfére o sebe pochybuje
Neviete, čo s množstvom tekvíc? 5 originálnych nápadov na ich využitie (recepty ani svetlonosy to nie sú!)
Neviete, čo s množstvom tekvíc? 5 originálnych nápadov na ich využitie (recepty ani svetlonosy to nie sú!)
Preliali ste rastlinu? 9 krokov, ako ju zachrániť ešte skôr, ako bude neskoro
Preliali ste rastlinu? 9 krokov, ako ju zachrániť ešte skôr, ako bude neskoro
Ako prvé vás upúta čierna fasáda. Dajte mu však šancu, vnútro domu pre piatich je presný opak temného bývania
Ako prvé vás upúta čierna fasáda. Dajte mu však šancu, vnútro domu pre piatich je presný opak temného bývania

Pre kutilov

Máte radi zemiakové lokše? S týmto tradičným receptom ich krok za krokom zvládne aj začiatočník
Máte radi zemiakové lokše? S týmto tradičným receptom ich krok za krokom zvládne aj začiatočník
Recepty
Máte prebytok hrozna a hľadáte spôsoby, ako ho zužitkovať? Máme pre vás tieto chutné tipy
Máte prebytok hrozna a hľadáte spôsoby, ako ho zužitkovať? Máme pre vás tieto chutné tipy
Recepty
Ako upevniť poličku do sadrokartónovej steny, aby nespadla? Odborník radí správny postup
Ako upevniť poličku do sadrokartónovej steny, aby nespadla? Odborník radí správny postup
Rekonštrukcia interiéru
Vertikutácia trávnika je na jeseň kľúčová! Ako na to, aby ste si ňou viac neuškodili, a ktorým chybám sa vyvarovať
Vertikutácia trávnika je na jeseň kľúčová! Ako na to, aby ste si ňou viac neuškodili, a ktorým chybám sa vyvarovať
Záhrada

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

V bare ma oslovil neznámy muž: Dala som mu šancu, išla s ním na rande a napokon zistila, že ho už vlastne poznám
Láska a sex
V bare ma oslovil neznámy muž: Dala som mu šancu, išla s ním na rande a napokon zistila, že ho už vlastne poznám
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Štátna pomoc pri hypotékach
Domáce
Štátna pomoc pri hypotékach KONČÍ! Prechádza na banky: TAKTO to bude fungovať
Nebezpečná hra o život:
Zahraničné
Nebezpečná hra o život: Rachel (†23) zomrela pri ruskej rulete! DESIVÉ, ako k tomu došlo
Nehoda si vyžiadala uzatvorenie
Domáce
Nehoda luxusného auta na D1: Vodič dostal šmyk a spôsobil SPÚŠŤ! Diaľnicu museli uzatvoriť v oboch smeroch
Robert Fico z Abú
Domáce
Fico nahral VIDEO z Abú Dabí: Hovorí o budúcej konsolidácií, dôvodoch vylúčenia z PES a cieľoch zahraničnej cesty

Ďalšie zo Zoznamu