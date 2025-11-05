PS vyčíta premiérovi bagatelizáciu situácie okolo záchrankového tendra: Minister sa čoraz viac topí v škandále

BRATISLAVA - Premiér Robert Fico (Smer-SD) arogantne bagatelizuje situáciu okolo záchrankového tendra, akoby išlo o malichernosť, hoci ide o dve miliardy eur a o životy ľudí. Toto je premiér, ktorému je zdravie ľudí úplne ukradnuté. Vyhlásil to opozičný poslanec Národnej rady SR Oskar Dvořák (PS). Zároveň zopakoval, že minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD) musí prevziať zodpovednosť za to, že kšeftoval so zdravím pacientov a peniazmi daňových poplatníkov.
„Ešte v lete Fico tvrdil, že minister zdravotníctva dostal za záchrankový tender ‚zdvihnutý prst‘. Dnes už otočil a spochybňuje rozhodnutie generálneho prokurátora, ktorý jasne povedal, že tender bol zrušený nezákonne,“ skonštatoval Dvořák. Zároveň dodal, že minister sa čoraz viac topí v škandále, ktorý sám spôsobil. „Vo včerajšom rozhodnutí prokurátora stojí čierne na bielom - právoplatní víťazi súťaže sú podľa rozhodnutia ministrovi spolustraníci a donori Hlasu. Teraz musí o dvoch miliardách rozhodovať súd, pretože Šaško nebol schopný urobiť tender na záchranky transparentne a odborne,“ uviedol poslanec.
archívne video
Ministerstvo zdravotníctva postupovalo v rozpore so zákonmi
Generálny prokurátor Maroš Žilinka v utorok (4. 11.) konštatoval, že ministerstvo zdravotníctva postupovalo v konaní o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancií záchrannej zdravotnej služby v rozpore so zákonmi. Namietal kroky súvisiace so zrušením tendra. V tejto veci preto podal protesty prokurátora. Ministerstvo trvá na tom, že postup pri rušení tendra na záchranky bol zákonný, vecne odôvodnený a vedený v záujme ochrany zdravia ľudí. O prípadnej nezákonnosti postupu orgánov verejnej správy môže podľa neho rozhodnúť iba súd.
Odchod Šaška z funkcie žiadajú v tejto súvislosti aj ostatné opozičné strany. Fico reagoval, že ho právny názor generálneho prokurátora nevyrušil. Z pohľadu vyvodenia politickej zodpovednosti voči ministrovi je pre neho všetko ukončené, keďže tender nariadil zrušiť.