Horela chata v Oščadnici! Požiar likvidovalo 17 profesionálnych hasičov

OŠČADNICA - Sedemnásť profesionálnych hasičov z Čadce a Žiliny spoločne s dobrovoľnými hasičmi z Oščadnice a Krásna nad Kysucou zasahovalo pri štvrtkovom (16. 10.) požiari chaty v obci Oščadnica (okres Čadca). Na sociálnej sieti o tom informovalo Prezídium Hasičského a záchranného zboru (HaZZ).
Požiar hasičom ohlásili okolo 10.00 h. „Chata sa nachádzala v ťažko prístupnom teréne. Po príchode jednotiek bolo zistené, že objekt je v treťom štádiu horenia. Hasiči zasahovali v autonómnych dýchacích prístrojoch tromi C prúdmi, za súčasného rozoberania konštrukcie stavby,“ priblížilo zásah hasičské prezídium.
Po likvidácii požiaru hasiči skontrolovali priestory pomocou termokamery. „Na miesto bol privolaný zisťovateľ príčin vzniku požiarov. Príčina vzniku požiaru aj výška spôsobenej škody sú v štádiu vyšetrovania,“ dodali hasiči.