Vodiči, pripravte sa! Pre jesennú údržbu bude uzavretý TENTO tunel

(Zdroj: TASR/Veronika Mihaliková)
BRANICKO - Pre jesennú údržbu bude od soboty (18. 10.) od 00.00 h do stredy (22. 10.) do 18.00 h uzavretý tunel Branisko. Inormovali z odboru mediálnej komunikácie Národnej diaľničnej spoločnosti.
Ako uviedli, údržba bude pozostávať napríklad z čistenia ostenia tunela, kanalizácie, vozovky, prehliadok technologickej a stavebnej časti tunela. Súčasťou prác budú aj mimoriadne údržbové zásahy, ako napríklad zdrsňovanie vozovky a postupná výmena kanalizačných poklopov. Úsek D1 Beharovce - Široké bude počas týchto dní úplne uzavretý. Obchádzková trasa povedie po ceste I/18, od križovatky D1-I/18 Beharovce po Branisko východ, respektíve po križovatku D1-I/18 Široké.