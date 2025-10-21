Utorok21. október 2025, meniny má Uršuľa, zajtra Sergej

Moment nezávislosti Európy! Európska komisia predstavila pracovný program na rok 2026

Ilustračné foto
Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

BRUSEL - Európska komisia (EK) v utorok predstavila svoj pracovný program na rok 2026. Prioritou agendy s názvom „Moment nezávislosti Európy“ je budovanie suverénnejšej a nezávislejšej Európy. Riešiť chce súčasné a budúce výzvy v oblastiach, akými sú bezpečnosť, hospodárstvo alebo klimatické zmeny. Cieľom je tiež pokračovať v posilňovaní konkurencieschopnosti a kolektívnej bezpečnosti.

Komisia sa podľa svojho vyhlásenia bude budúci rok naďalej usilovať o znižovanie byrokracie a zjednodušovane európskej legislatívy. V oblasti konkurencieschopnosti má za cieľ pokračovať v posilňovaní priemyselnej základne EÚ v podpore strategických odvetví. Venovať sa chce aj závislosti od dodávok kritických surovín. V oblasti obrany a bezpečnosti má Komisia za cieľ stavať na existujúcich rámcoch, akým je Biela kniha o budúcnosti európskej obrany a pripravenosti do roku 2030. Pracovať bude aj na Európskej iniciatíve na obranu proti dronom. Prioritou je tiež posilnenie ochrany hraníc a implementácia migračného paktu.

Cieľ EK

Cieľom EK v budúcom roku je naďalej podporovať Ukrajinu finančne, vojensky a v jej povojnovej obnove. Podporovať bude integračný proces Ukrajiny a Moldavska, zavedie Pakt pre Stredomorie a predloží stratégiu pre Blízky východ. V sociálnej oblasti sa bude EK zaoberať základnými príčinami chudoby a krízy dostupnosti bývania. Naďalej plánuje chrániť demokratické inštitúcie pred extrémizmom a dezinformáciami. Posilní aj opatrenia na ochranu spotrebiteľov a preskúma opatrenia na boj proti podvodom.

„Pracovný program na rok 2026 predstavuje ďalší významný krok smerom k silnejšej a suverénnejšej Európe. Budeme naďalej úzko spolupracovať s Európskym parlamentom a Európskou radou, aby sme naplnili európske priority, posilnili konkurencieschopnosť, využili potenciál nášho jednotného trhu, zjednodušili naše pravidlá a riešili krízu dostupnosti bývania,“ vyhlásila predsedníčka EK Ursula von der Leyenová. Nový program je podľa komisára pre obchod Maroša Šefčoviča navrhnutý tak, aby posilnil konkurencieschopnosť, bezpečnosť a demokraciu EÚ v súlade s očakávaniami občanov.

Viac o téme: Európska komisiaPracovný program
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Európska komisia koordinuje s
Európska komisia koordinuje s Talianskom postup proti americkým clám na dovoz cestovín
Zahraničné
Juraj Blanár
Slovensko podporuje vstup Ukrajiny do Európskej únie: Musí však splniť a dodržať stanovené podmienky a pravidlá
Domáce
Slovensko a ďalších 18
Slovensko a ďalších 18 krajín Európskej únie žiadajú Brusel o umožnenie návratu Afgancov bez povolenia na pobyt
Zahraničné
Za nového vedúceho Zastúpenia
Za nového vedúceho Zastúpenia EK na Slovensku bol vymenovaný Peter Stano
Domáce

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Demokrati k aktuálnej politickej situácii
Demokrati k aktuálnej politickej situácii
Správy
Reakcia opozície na schválený štátny rozpočet
Reakcia opozície na schválený štátny rozpočet
Správy
Najvýznamnejší odkaz je, že za štátny rozpočet hlasovalo 79 poslancov
Najvýznamnejší odkaz je, že za štátny rozpočet hlasovalo 79 poslancov
Správy

Domáce správy

V prípade únosu Kováča
V prípade únosu Kováča mladšieho zasadol prvýkrát kreovaný senát
Domáce
FOTO Obrovská tragédia! Chlapci zobrali
Obrovská tragédia! Chlapci zobrali auto starého otca a havarovali: Jeden z nich zomrel
Domáce
Dráma pod Tatrami: Mladík (18) mal vydierať a obmedzovať slobodu mladej slečny, zasahovala polícia
Dráma pod Tatrami: Mladík (18) mal vydierať a obmedzovať slobodu mladej slečny, zasahovala polícia
Poprad

Zahraničné

Gustavo Petro
Kolumbia a USA obnovili rokovania: Ide o spoločný boj proti drogám
Zahraničné
Ambiciózny plán Maďarska: Plánuje
Ambiciózny plán Maďarska: Plánuje vyslať ďalšieho astronauta na ISS
Zahraničné
Neuveriteľná tragédia: Žena sa
Neuveriteľná tragédia: Žena sa snažila zabiť švába plameňometom! Celá situácia skončila smrťou susedky
Zahraničné
Moment nezávislosti Európy! Európska
Moment nezávislosti Európy! Európska komisia predstavila pracovný program na rok 2026
Zahraničné

Prominenti

FOTO Smutná správa: Zomrel herec
Smutná správa: Zomrel herec z Jakubiskovho filmu Tisícročná včela
Domáci prominenti
Drogový škandál v českom
Drogový škandál v českom šoubiznise: Pri razii našli policajti aj speváka z Luneticu!
Domáci prominenti
NOVÝ ženích v Ruži
NOVÝ ženích v Ruži pre nevestu: Je to OTECKO... Dieťa má so známou Češkou!
Domáci prominenti
Modelka Victoria´s Secret bojujúca
Modelka Victoria´s Secret bojujúca s RAKOVINOU: Chcela byť opäť súčasťou šou... Dostala košom!
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

Kávu nahraďte TÝMTO nápojom:
Kávu nahraďte TÝMTO nápojom: Je zdravší, výživnejší a navyše podporuje dobrú náladu!
vysetrenie.sk
VIDEO z Barcelony pobláznilo
VIDEO z Barcelony pobláznilo internet: Už nebudete jesť osamote, kaviareň to vymyslela po svojom! Čo poviete?
Zaujímavosti
Žiarlivý labrador dotrhal na
Zlatý retríver sa vybral na vandrovku: Rodina ho hľadala márne, on si užíval cestu vlakom! KAM až docestoval?
Zaujímavosti
Sicílske mestečko zničilo zemetrasenie:
Sicílske mestečko zničilo zemetrasenie: Dnes patrí medzi najkrajšie v Taliansku
dromedar.sk

Dobré správy

Prvá pomoc nie je
Myslíte si, že ovládate prvú pomoc? Tento KVÍZ preverí vaše vedomosti
Domáce
Pleťové séra dostali prestížne
Pleťové séra dostali prestížne ocenenia: Tieto patria u žien medzi úplne najobľúbenejšie
plnielanu.sk
Zdroj: Getty Images
Kam sa uberá Slovensko? Mladých nezaujímajú prázdne reči, chcú, aby sa riešil najmä tento problém!
hashtag.sk
Úvery môžu klesať až
O nulovej úrokovej sadzbe vie len polovica opýtaných: Zistite, ako ju môžete získať aj vy
Domáce

Ekonomika

Vodiči sa konečne dočkali: Unikátna diaľnica v korunách stromov pozná termín otvorenia! (foto)
Vodiči sa konečne dočkali: Unikátna diaľnica v korunách stromov pozná termín otvorenia! (foto)
Koniec tajným pivám na PN-ke? Zamestnávatelia si môžu maródov rýchlo skontrolovať!
Koniec tajným pivám na PN-ke? Zamestnávatelia si môžu maródov rýchlo skontrolovať!
Tikajúca bomba na slovenských cestách: Ráž predstavil plán na opravu stoviek mostov naraz! Podarí sa to?
Tikajúca bomba na slovenských cestách: Ráž predstavil plán na opravu stoviek mostov naraz! Podarí sa to?
Protesty Slovenska nepomohli: Európa nás prehlasovala a zatvára kohútiky ruskému plynu!
Protesty Slovenska nepomohli: Európa nás prehlasovala a zatvára kohútiky ruskému plynu!

Šport

HC Košice – HK Dukla Michalovce: Online prenos zo 14. kola Tipsport ligy
HC Košice – HK Dukla Michalovce: Online prenos zo 14. kola Tipsport ligy
Tipsport liga
Začali fantasticky a on nemá dosť: Ronaldo si vyžiadal príchod barcelonskej hviezdy
Začali fantasticky a on nemá dosť: Ronaldo si vyžiadal príchod barcelonskej hviezdy
Ostatné
Nespravodlivá manipulácia, Barcelona hlavnou témou: Madridské sa obuli do vedenia La Ligy
Nespravodlivá manipulácia, Barcelona hlavnou témou: Madridské sa obuli do vedenia La Ligy
La Liga
Manchester United má záujem o nového Ronalda, ktorý je pripravený opustiť svoj súčasný klub
Manchester United má záujem o nového Ronalda, ktorý je pripravený opustiť svoj súčasný klub
Španielsko

Auto-moto

TEST: Volkswagen Tayron - nové väčšie SUV s prívlastkom: rodinné
TEST: Volkswagen Tayron - nové väčšie SUV s prívlastkom: rodinné
Klasické testy
Najväčšie derby jesene: Futbalové zápasy, ktoré rozhýbu stávky
Najväčšie derby jesene: Futbalové zápasy, ktoré rozhýbu stávky
Správy
Nový Jeep Compass aj na Slovensku. Hranatá novinka je väčšia a pokročilejšia
Nový Jeep Compass aj na Slovensku. Hranatá novinka je väčšia a pokročilejšia
Novinky
Hrozivá nehoda na východe: vážne zranenie, totálky, ale aj jeden fakt: Volvo
Hrozivá nehoda na východe: vážne zranenie, totálky, ale aj jeden fakt: Volvo
Zaujímavosti

Kariéra a motivácia

Pozvali vás na pohovor? Toto si určite všímajte na spoločnosti, kde chcete pracovať
Pozvali vás na pohovor? Toto si určite všímajte na spoločnosti, kde chcete pracovať
Pracovný pohovor
Toto o sebe (ne)viete: Prečo poznanie svojich Gallup talentov zmení váš pracovný život
Toto o sebe (ne)viete: Prečo poznanie svojich Gallup talentov zmení váš pracovný život
Motivácia a produktivita
Známe spoločnosti rušia tisícky pracovných miest: Jeden z dôvodov prepúšťania vás prekvapí!
Známe spoločnosti rušia tisícky pracovných miest: Jeden z dôvodov prepúšťania vás prekvapí!
Aktuality
Prečo je práve jeseň ideálny čas na zmenu práce? Toto by ste mali vedieť, kým sa rozhodnete!
Prečo je práve jeseň ideálny čas na zmenu práce? Toto by ste mali vedieť, kým sa rozhodnete!
Získaj prácu

Varenie a recepty

Nestíhate? 12 receptov na jednoduché vianočné koláče, ktoré sú hotové do hodiny.
Nestíhate? 12 receptov na jednoduché vianočné koláče, ktoré sú hotové do hodiny.
Recept na najlepšie maďarské škvarkové pagáče pod slnkom. Cesto nadýchané a jemné ako pavučina.
Recept na najlepšie maďarské škvarkové pagáče pod slnkom. Cesto nadýchané a jemné ako pavučina.
Šalát z cvikly: Pochúťka plná vitamínov, rozžiari tanier aj náladu
Šalát z cvikly: Pochúťka plná vitamínov, rozžiari tanier aj náladu
Výber receptov
Plnená bravčová panenka: Recept na výborný rodinný obed
Plnená bravčová panenka: Recept na výborný rodinný obed
Bravčové mäso

Technológie

Koniec mesiaca sa blíži, no Netflix nepoľavuje. Čakajú na nás tieto filmové a seriálové pecky
Koniec mesiaca sa blíži, no Netflix nepoľavuje. Čakajú na nás tieto filmové a seriálové pecky
Filmy a seriály
Tieto mimoriadne populárne telefóny Xiaomi to majú spočítané, nový Android 16 už nedostanú
Tieto mimoriadne populárne telefóny Xiaomi to majú spočítané, nový Android 16 už nedostanú
Xiaomi
Väčšia palebná sila, no nižšia váha. Zbrojovka Moog predstavila zbraňový systém, ktorý otvára armáde nové možnosti
Väčšia palebná sila, no nižšia váha. Zbrojovka Moog predstavila zbraňový systém, ktorý otvára armáde nové možnosti
Armádne technológie
Tieto funkcie má zapnuté v mobile takmer každý. Spôsobujú, že sa ti mobil vybíja rýchlejšie, než by mal
Tieto funkcie má zapnuté v mobile takmer každý. Spôsobujú, že sa ti mobil vybíja rýchlejšie, než by mal
Android

Bývanie

Tieto rastliny zasaďte v októbri, kým prídu prvé mrazy. Budúcu sezónu vás potešia krajšou záhradou
Tieto rastliny zasaďte v októbri, kým prídu prvé mrazy. Budúcu sezónu vás potešia krajšou záhradou
To sa ešte zíde, vraveli na materiál a zbierali ho na dvore. Z kopy odpadu si architekti sami vyrobili lacnú saunu
To sa ešte zíde, vraveli na materiál a zbierali ho na dvore. Z kopy odpadu si architekti sami vyrobili lacnú saunu
Práce mal nominované na CE ZA AR, no pre ceny ich nerobí. Architekt Alan Prekop: Každý v umeleckej sfére o sebe pochybuje
Práce mal nominované na CE ZA AR, no pre ceny ich nerobí. Architekt Alan Prekop: Každý v umeleckej sfére o sebe pochybuje
Neviete, čo s množstvom tekvíc? 5 originálnych nápadov na ich využitie (recepty ani svetlonosy to nie sú!)
Neviete, čo s množstvom tekvíc? 5 originálnych nápadov na ich využitie (recepty ani svetlonosy to nie sú!)

Pre kutilov

Nepremeškajte zber hlohu! Viete, ako si z neho spravíte najlepší prírodný liek na srdce a imunitu?
Nepremeškajte zber hlohu! Viete, ako si z neho spravíte najlepší prírodný liek na srdce a imunitu?
Recepty
Ako si vybrať a založiť živý plot, ktorý vydrží desaťročia
Ako si vybrať a založiť živý plot, ktorý vydrží desaťročia
Záhrada
Máte radi zemiakové lokše? S týmto tradičným receptom ich krok za krokom zvládne aj začiatočník
Máte radi zemiakové lokše? S týmto tradičným receptom ich krok za krokom zvládne aj začiatočník
Recepty
Máte prebytok hrozna a hľadáte spôsoby, ako ho zužitkovať? Máme pre vás tieto chutné tipy
Máte prebytok hrozna a hľadáte spôsoby, ako ho zužitkovať? Máme pre vás tieto chutné tipy
Recepty

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Astro archetyp ženy: Bohyne zverokruhu, ktoré vždy dostanú každého chlapa, takto to robia
Partnerské vzťahy
Astro archetyp ženy: Bohyne zverokruhu, ktoré vždy dostanú každého chlapa, takto to robia
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Obrovská tragédia! Chlapci zobrali
Domáce
Obrovská tragédia! Chlapci zobrali auto starého otca a havarovali: Jeden z nich zomrel
Neuveriteľná tragédia: Žena sa
Zahraničné
Neuveriteľná tragédia: Žena sa snažila zabiť švába plameňometom! Celá situácia skončila smrťou susedky
Šokujúce zábery týrania zvierat:
Zahraničné
Šokujúce zábery týrania zvierat: Kravy ťahané navijakom a krv na poliach! Veterinári podali trestné oznámenie
Americký novinár šokoval v
Zahraničné
Americký novinár šokoval v ruskej televízii: Putin si Trumpa pekne vodí za nos! A to nie je všetko

Ďalšie zo Zoznamu