Veľké PÁTRANIE! Jaromír (43) si vyšiel do hôr, zrejme na Rysy: NIKOMU sa neozýva, zúfalý kamarát prosí o pomoc

BRATISLAVA – Odišiel na turistiku do slovenských hôr a už niekoľko dní o ňom nikto nič nevie. 43-ročný Čech Jaromír sa už druhý deň nikomu neozýva, nevie o ňom nič ani jeho rodina.

Záchranný systém Slovensko dnes vyhlásil pátranie po českom turistovi. Jaromír ešte v utorok 14. októbra vyrazil do hôr, odvtedy sa však nikomu nehlási, nič o ňom nevedia ani jeho najbližší. „Išiel v celkom zlom počasí na Rysy, ale tiež je možné, že išiel smer Tatry,“ informoval jeho kamarát, ktorý požiadal o pomoc aj Záchranný systém Slovensko. „Ešte sa nikdy nestalo, že by sa nikomu neozval. Telefón ma vypnutý,“ uviedol. Muž nebol podľa neho 24 hodín aktívny ani na sociálnych sieťach. „Prosím o akúkoľvek informáciu, horská služba už bola informovaná,“ dodal.

 

Ako uvádza portál cezhory.sk, ešte nikdy sa nestalo, že by sa Jaromír nikomu takú dlhú dobu neozval. Neprišiel ani do práce. Posledná fotka, ktorú poslal známym, je z cesty na Popradské pleso, takže je to smerom na Rysy. Upozornili, že momentálne už panuje na tomto vrchole zimné počasie so snehom a ľadom a fúka silný vietor.

Podľa príspevku, ktorý ešte Jaromír zdieľal na sociálnej sieti Instagram mu na vrchole Rysov niečo spadlo do ľadovca medzi skaly, asi fľaša s pitím. Nie je však jasné, či ju išiel hľadať.

Ak máte nejaké informácie, kontaktuje Horskú záchrannú službu (18 300 ), políciu (158) alebo Záchranný systém Slovensko (421 948 11 22 33)

