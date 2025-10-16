Štvrtok16. október 2025, meniny má Vladimíra, zajtra Hedviga

Bratislava zrušila pomník vplyvného komunistu! VIDEO Socha je z námestia preč, TOTO s ňou spravia

Odstraňovanie pomníka Mareka Čulena na Námestí slobody v Bratislave
Odstraňovanie pomníka Mareka Čulena na Námestí slobody v Bratislave (Zdroj: TASR - Dano Veselský)
BRATISLAVA - Hlavné mesto SR Bratislava vo štvrtok odstránilo pomník Mareka Čulena v hornej časti Námestia slobody. Informoval o tom hovorca Bratislavy Peter Bubla.

„Históriu si ctíme, budúcnosť tvoríme. Sme presvedčení, že čestné miesto na Námestí slobody by nemal mať človek, ktorý sa stal jedným zo symbolov neslobody,“ uviedol hovorca s odkazom na minulosť Čulena i samotného diela. Pripomenul, že pomník vznikol v roku 1978 ako pocta vplyvnému predstaviteľovi komunistického režimu.

Mesto odstránilo pomník Mareka Čulena (Zdroj: TASR/Daniel Veselský)

„Okrem účasti na založení Komunistickej strany Československa Marek Čulen pôsobil aj ako povereník pre poľnohospodárstvo na Slovensku, čím bol zodpovedný za realizáciu najtvrdších prejavov likvidácie súkromného roľníctva,“ priblížil Bubla. Upozornil, že v Čulenovej rodnej obci Brodské odstránili po Nežnej revolúcii pamätnú izbu i pomník venovaný Čulenovi, rovnako zrušili názov základnej školy, ktorý niesol jeho meno.

„K obdobnému kroku po viacerých výzvach a neúspešných pokusoch viacerých iniciatív teraz pristúpilo aj mesto Bratislava, ktoré má pomník vo svojom vlastníctve,“ dodal hovorca hlavného mesta.

Uistil, že v zmysle autorského zákona boli o odstránení pomníka informovaní aj dediči autorských práv po sochárovi Vladimírovi Môťovskom a spoluautori diela. „Pomník bude po odstránení prevezený do depozitára Galérie mesta Bratislavy a v priestore námestia následne dôjde k nevyhnutnej revitalizácii, teda k oprave prístupových chodníkov, úprave asfaltovej plochy aj zelene v jej bezprostrednom okolí,“ dodal Bubla.

