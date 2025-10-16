Bezhlavé vyčínanie na cintoríne: FOTO spúšte! Poničené zostali desiatky pomníkov

(Zdroj: Facebook/Polícia SR - Banskobystrický kraj)
RIMAVSKÁ SEČ- Nezmyselné a neúctivé. Neznámy páchateľ poškodil na cintoríne v obci Rimavská Seč dve desiatky pomníkov. Prípad už rieši polícia.
"Hliadka polície v Rimavskej Seči (okr. RS) bola v utorok (14.10.) v ranných hodinách vyslaná na miestny cintorín na základe telefonického oznámenia, kde malo dôjsť k poškodeniu niekoľkých pomníkov, ktoré sú umiestnené v časti patriacej obyvateľom Židovskej náboženskej obce," uviedla polícia.
Policajti následne na mieste zistili, že došlo k poškodeniu 20 pomníkov. Škody doposiaľ vyčíslené neboli. Prípad vyšetrujú policajti ako prečin hanobenia miesta posledného odpočinku. Páchateľovi za tento nezmyselný a vskutku neúctivý čin hrozí trest odňatia slobody až na dva roky.
