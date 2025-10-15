Projekt Pamiatkového úradu Pro Monumenta získal Grand Prix

BRATISLAVA - V pondelok 13. októbra 2025 sa uskutočnilo slávnostné odovzdávania cien Europa Nostra. Získanie ocenenia je významným medzinárodným uznaním pre jedinečné projekty v oblasti ochrany, obnovy, výskumu, vzdelávania a propagácie kultúrneho dedičstva v celej Európe.
V pondelok 13. októbra 2025 sa na slávnostnom odovzdávaní cien zišlo približne 600 odborníkov v oblasti kultúrneho dedičstva, dobrovoľníkov, nadšencov a podporovateľov z celej Európy. Podujatie bolo súčasťou Európskeho samitu o kultúrnom dedičstve 2025, ktorý sa koná od 12. do 15. októbra v Bruseli. Spomedzi nositeľov ocenenia, ktorí reprezentovali rôzne oblasti prezentácie, výskumu a ochrany európskeho kultúrneho dedičstva, boli v každej kategórii vybratí aj laureáti, ktorí si odniesli špeciálnu Grand Prix.
V oblasti venovanej vzdelávaniu, odbornej príprave a rozvíjaniu zručností získal toto mimoriadne prestížne ocenenie projekt Pro Monumenta realizovaný na Pamiatkovom úrade Slovenskej republiky. Ocitol sa tak medzi počinmi akými je napríklad obnova renesančnej mestskej radnice v Antwerpách, nórsky archeologický výskumný projekt Tajomstvá ľadu, múzejný srbský projekt podporujúci inkluzívnosť a medzigeneračný dialóg.
Cenu verejnosti získala obnova brány Puerta de Alcalá – ikonickej pamiatky v Madride, pričom do hlasovania sa zapojilo približne 10 000 občanov z celej Európy. Nositeľom ceny Europa Nostra je Pamiatkový úrad od júna 2025 čo dokumentuje aj bronzová plaketa osadená v sídle Pamiatkového úradu v Bratislave.