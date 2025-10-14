V kauze Mýtnik s obžalovaným Michalom S. vypovedal guvernér NBS Kažimír

BANSKÁ BYSTRICA - Výsluchom svedka, guvernéra Národnej banky Slovenska (NBS) Petra Kažimíra, pokračoval v utorok na Špecializovanom trestnom súde (ŠTS), pracovisko Banská Bystrica proces s podnikateľom Michalom S. Ide o kauzu Mýtnik, týkajúcu sa podozrení z predražených IT tendrov na finančnej správe (FS), z ktorých mala profitovať práve firma obžalovaného Allexis. Kažimíra predvolala obhajoba, keďže v tom období, v rokoch 2013 až 2018, pôsobil vo funkcii ministra financií.
„Splnil som si svoju občiansku povinnosť. Tri hodiny som vypovedal k obžalobe človeka, ktorého som 23 rokov nevidel. Odpovedal som na každú otázku,“ reagoval po výsluchu Kažimír.
Do obstarávania nezasahoval, tvrdí exminister
Tvrdí, že ako minister financií sa nezaoberal verejným obstarávaním, nevedel, ako boli obstarané informačné systémy na FS ani kto bol dodávateľom. Ako minister vraj do toho nezasahoval. Vtedajšiemu prezidentovi FS Františkovi Imreczemu v tejto súvislosti mal niekoľkokrát zdôrazniť, že je to jeho právomoc a aj zodpovednosť. Podľa Kažimíra „Imrecze je klamár“.
Výpoveď bola zhodná s predchádzajúcou
„Svedok vypovedal zhodne ako v prípravnom konaní. S odstupom času uviedol pár skutočností, ktoré sú z pohľadu obžaloby relevantné a ďalej sa vyjadroval pomerne abstraktne zo svojej vtedajšej pozície, ktorú v tom čase zastával,“ konštatoval prokurátor Ondrej Repa.
Podľa obžalovaného Michala S. svedok Kažimír jednoznačne vyvrátil to, čo stojí v obžalobe a potvrdil, že „Imrecze, ako hlavný svedok obžaloby, je klamár“.
„Potvrdil na sto percent to, čo tvrdíme my, ako obhajoba, že o obstarávaní, o systémoch, o celom tomto procese vedeli nieže desiatky, ale stovky ľudí a nielen na FS. Aj na úrovni ministerstva financií existovali komisie, ktoré preberali dopady rôznych v budúcnosti zavádzaných informačných systémov na rozpočet zo strany príjmu, na rozpočet zo strany výdavkov. Všetci vedeli, čo sa bude obstarávať, za koľko sa bude obstarávať a akým spôsobom. Ministrovi financií dávali tieto informácie a tie musel vedieť obrániť. Keď bol dopytovaný tuším rozpočtovým výborom Národnej rady SR, že čo sa deje na FS, on sám požiadal Imreczeho, aby to išiel vysvetliť a sám dal požiadavku na Úrad pre verejné obstarávanie, aby to skontroloval,“ zdôraznil Michal S.
Päť rokov trápenia v kauze Mýtnik
Pripomenul, že už je to skoro päť rokov od vznesenia obvinenia v kauze Mýtnik a nikomu neželá, aby si prechádzal touto cestou, lebo „je to čistá katastrofa“.
Obžalovaný: Som nevinný, systémy boli zákonné
Michala S. vinia z pokračovacieho zločinu machinácií pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe, porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku a legalizácie výnosu z trestnej činnosti. Tvrdí, že je stíhaný absolútne nedôvodne, nikdy sa žiadnych machinácií pri verejnom obstarávaní nedopustil. Podľa neho firma Allexis dodávala informačné systémy pre FS zákonným spôsobom a za reálne ceny. Štátu údajne zarobili viac ako sedem miliárd eur.