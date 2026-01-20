Nórska armáda varuje obyvateľov: Ich majetok môže v čase vojny zhabať štát

OSLO - Nórske domácnosti dostávajú oficiálne listy od armády s jasným odkazom: Štát sa v prípade vojny môže oprieť aj o súkromný majetok občanov od domov cez autá až po techniku a plavidlá.
Listy z armády dorazili tisícom ľudí
Nórske ozbrojené sily začali rozposielať oznámenia, ktoré upozorňujú civilistov na možnosť zabavenia ich majetku v prípade vypuknutia vojnového konfliktu. Adresátmi sú tisíce obyvateľov krajiny, ktorých nehnuteľnosti, vozidlá, lode či pracovné stroje by mohli byť využité na obranné účely.
Armáda týmto krokom vopred vysvetľuje právny rámec, v ktorom by v krízovej situácii postupovala.
Zhabanie majetku ako súčasť obrany štátu
Zmyslom týchto opatrení je podľa armádneho vedenia zabezpečiť, aby mali ozbrojené sily v prípade vojny okamžitý prístup k nevyhnutným zdrojom. Ide o štandardný mechanizmus, ktorý má umožniť rýchlu reakciu bez zdĺhavých administratívnych procesov, uvádza nórska armáda v oficiálnom stanovisku.
V čase mieru však tieto listy nemajú žiadny praktický dosah na vlastnícke práva.
Oznámenia platia len dočasne
V priebehu roka 2026 má byť podľa armády rozoslaných približne 13 500 tzv. predbežných rekvizičných oznámení. Ich platnosť je obmedzená na jeden rok a približne dve tretiny z nich predstavujú predĺženie upozornení, ktoré boli majiteľom zaslané už v minulosti.
Cieľom je, aby boli občania vopred informovaní a nečelili nejasnostiam v prípade vyhlásenia mimoriadneho stavu.
Bezpečnostná situácia je podľa armády vážna
Šéf logistiky nórskych ozbrojených síl Anders Jernberg vo vyhlásení upozornil, že význam pripravenosti na krízu a vojnu v poslednom období výrazne vzrástol.
Podľa jeho slov sa krajina nachádza v najzávažnejšej bezpečnostnej situácii od druhej svetovej vojny a spoločnosť musí počítať aj s krajnými scenármi.
Oslo posilňuje vojenskú aj civilnú obranu
Nórska vláda preto pokračuje v rozširovaní obranných kapacít, ktoré sa netýkajú len armády, ale aj civilnej infraštruktúry. Nórsko ako člen NATO zohráva kľúčovú úlohu pri monitorovaní arktického regiónu a podobne ako ďalšie európske štáty výrazne investuje do obrany.
Blízkosť Ruska zvyšuje strategický význam krajiny
Severský štát má s Rusko spoločnú námornú hranicu a na ďalekom severe aj 198-kilometrovú pozemnú hranicu. Práve táto geografická poloha robí z Nórska dôležitý prvok bezpečnostnej architektúry v severnej Európe.