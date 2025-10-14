Ostrá výmena názorov medzi Trnkom a Šutajom Eštokom po zrážke vlakov: Padli tvrdé slová, minister hovorí o hyenizme

JABLONOV NAD TURŇOU - Na pozadí jednej z najväčších železničných nehôd v našich dejinách sa strhla výmena názorov medzi dvomi politikmi. Košický župan Rastislav Trnka tvrdo skritizoval stav slovenských železníc. Na jeho slová zareagoval minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD).
Trnka po nehode zverejnil príspevok, v ktorom uviedol, že mu po nehode beží hlavou otázka: Ako je možné, že sa na Slovensku v roku 2025 zrazia dva oproti idúce vlaky na tej istej trati?
„Kde nastala chyba? Zlyhal človek, systém, technológia alebo všetko dokopy? Roky počúvame o miliardových investíciách do železníc, o modernizáciách a o tom, ako sa máme spoliehať na ekologickú dopravu. A potom sa stane toto – na jednej z hlavných tratí na východe Slovenska. Nie je to len nehoda. Je to symbol stavu, v akom sa slovenská železnica nachádza,“ uviedol.
„Odkladanie investícií, výhovorky a nulová zodpovednosť. Kým sa v Bratislave kreslia vízie vysokorýchlostných tratí, na východe sa ľudia modlia, aby vlak došiel bezpečne do cieľa. Myslím na všetkých, ktorí boli v tých vlakoch, aj na záchranárov, ktorí pomáhajú. Ale zároveň chcem jasné odpovede. Lebo v 21. storočí sa takéto veci jednoducho nemajú diať. Všetkým zraneným prajem skoré uzdravenie,“ dodal.
Takéto slová sa však nepáčili ministrovi vnútra Matúšovi Šutajovi Eštokovi, ktorý bol v pondelok aj na mieste nehody. „Mrzí ma hyenizmus košického župana Rastislava Trnku, ktorý sa pýtal, ako je možné, že sa v 21. storočí dokážu na Slovensku zraziť vlaky na jednej koľaji,“ povedal. Podľa neho sa Trnka snaží z ľudskej tragédie vytĺkať politický kapitál.
archívne video
Pred tunelom pri obci Jablonov nad Turňou došlo v pondelok krátko po 10.00 h k zrážke dvoch rýchlikov R 913 a R 914 Gemeran. Vlaky sa zrazili na mieste, kde sa trate križujú – prechádzajú do jednokoľajovej trate. Vo vlakoch sa nachádzalo približne 100 ľudí. Pri nehode viacerí utrpeli zranenia. Hasiči v spolupráci so zdravotníkmi na mieste vykonali triáž 91 osôb. Veľkým šťastím v nešťastí je, že neboli hlásené žiadne obete. Nehoda je v štádiu vyšetrovania.