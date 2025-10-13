Pondelok13. október 2025, meniny má Koloman, zajtra Boris

Únia miest Slovenska žiada ministra vnútra o okamžité stretnutie pre rastúcu kriminalitu

Matúš Šutaj Eštok
Matúš Šutaj Eštok (Zdroj: Topky/Ján Zemiar)
TASR

BRATISLAVA - Únia miest Slovenska (ÚMS) žiada ministra vnútra SR Matúša Šutaja Eštoka (Hlas-SD) o okamžité stretnutie k rastúcej kriminalite. Na tomto postoji sa zhodla republiková rada združenia v pondelok. Informovala o tom hovorkyňa ÚMS Daniela Piršelová.

„Ľudia sa boja, mestské polície majú zviazané ruky a štátna polícia je personálne vyčerpaná. Ak si štát myslí, že zodpovednosť prenesie na primátorov, je na omyle,“ vyhlásil prezident ÚMS Richard Rybníček. Primátor Nitry Marek Hattas vidí za zhoršenou bezpečnostnou situáciou prijatie novely trestných kódexov. „Ak sa situácia okamžite nezačne riešiť, spôsobí katastrofu v oblasti bezpečnosti v našich mestách,“ varoval.

ÚMS žiada, aby sa stretnutia zúčastnil aj splnomocnenec vlády pre rómske komunity Alexander Daško. Argumentuje, že zhoršenie bezpečnostnej situácie má i sociálny rozmer a vyžaduje si koordinované riešenie. Medzi požiadavky ÚMS patrí aj urýchlená novelizácia Trestného zákona či rozšírenie právomocí mestských polícií. Informačné systémy štátu a samospráv by podľa nej mali byť prepojené.

„Bezpečnosť obyvateľov nie je politická téma, ale základná funkcia štátu. Mestá robia maximum v rámci svojich možností, ale bez zásahu štátu sa situácia bude ďalej zhoršovať,“ doplnil Rybníček. ÚMS tiež vyjadrila podporu primátorovi Bratislavy Matúšovi Vallovi, ktorý otvorene pomenoval problémy, s ktorými sa podľa únie stretávajú všetky slovenské mestá.

