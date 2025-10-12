Tragický nález v Bratislave: Pod mostom v Petržalke objavili telo neznámej ženy

(Zdroj: Facebook/Polícia SR - Bratislavský kraj)
BRATISLAVA – Desivý nález otriasol dnes dopoludnia obyvateľmi Petržalky. Krátko pred 11.40 hod. prijala polícia oznámenie o nájdení ženského tela bez známok života pod mostom na Antolskej ulici, ktorý vedie ponad vodný tok Chorvátskeho ramena.
Na miesto okamžite vyrazili policajti Okresného riaditeľstva PZ Bratislava V, ktorí oznámenie preverili a potvrdili jeho pravdivosť. „Jednalo sa o ženu doposiaľ neznámej totožnosti. Na miesto bol privolaný obhliadajúci lekár,“ informovala polícia na sociálnej sieti.
Predmetná udalosť je v štádiu preverovania.