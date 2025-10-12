Ceny potravín v roku 2015 a teraz? Rozdiely sú priepastné: Vajcia pod euro, TOTO zdraželo trojnásobne!

BRATISLAVA - Situácia s cenami potravín v súčasnosti neteší nikoho, každý sa snaží šetriť, kde sa dá. Obchodníci sa sťažujú, že ľudia nakupujú menej spontánne, striehnu na akcie a kupujú len to, čo majú v zozname. Na sociálnej sieti sa teraz objavili obrázky letákov jedného obchodného reťazca z roku 2015 a z toho, ako narástli ceny potravín, mnohých zamrazilo.
Mnohí si to všímajú už dlhodobo. Ceny potravín rastú raketovým tempom, za rovnakú sumu si môžeme kúpiť už menej vecí, čím v obchodom míňame viac peňazí. Každý Slovák spomína na obdobie spred pár rokov, kedy sme nakupovali výrazne lacnejšie potraviny. Teraz sa na sociálnej sieti, v jednej z mimoriadne sledovaných stránok, objavili obrázky z letáku obchodu, ktoré postavili zo stoličky každého. Dôvodom sú práve ceny potravín a ich vývoj za 10 rokov.
Archívne VIDEO Minister Richard Takáč sa vybral na svoj už štvrtý kontrolný nákup potravín
"Ceny potravín na Slovensku rastú neuveriteľným tempom. Dnes som si pozrel dve staré fotky z Kauflandu z pred desiatich rokov a skoro som neveril vlastným očiam. Vajcia stáli polovicu toho, čo dnes, maslo zdraželo takmer dvojnásobne, mlieko o približne 80 %, kuracie mäso dokonca o viac ako 100 %. Aj chlieb, syr či ovocie sú dnes výrazne drahšie. To, čo sme kedysi nakúpili za pár eur, nás dnes stojí dvakrát toľko," napísal na sociálnej sieti autor príspevku.
Ako dodal, rast cien cítime všetci, keďže ľudia sa pozerajú na akcie, kupujú lacnejšie značky, nie prémiové obľúbené značky, ktoré sú aj výrazne drahšie. Okrem toho si mnohí z nás dvakrát rozmyslia, čo do košíka dajú a ak to súrne nepotrebujú, nezoberú to. "Tržby obchodníkov klesajú, pretože Slováci jednoducho nemajú z čoho míňať. Dokonca aj bežné rodinné nákupy sa stali rozhodnutím medzi tým, čo nevynechať, a tým, čo možno odložiť na neskôr," priznáva autor príspevku a poukazuje na tretí balík konsolidácie, ktorý nedávno schválili poslanci parlamentu. Ten zaťaží rozpočty domácností na Slovensku ešte viac a doteraz nie je zrejmé, ako bude šetriť samotný štát.
A aké ceny boli v roku 2015? Bravčové mäso stálo 3,8 eura, maslo 1,20 eura, 0,95 eura stáli čerstvé vajcia. Pod euro sme kúpili aj prémiovú majonézu či liter slnečnicového oleja. Známa čokoláda stála 0,66 eura, obľúbený arašidový keks štvrť eura. A aké sú ceny dnes?
Maslo donedávna zažívalo vrchol ceny za posledné roky, v akcii sme ho kupovali za 4 eurá. Dnes je výrazne lacnejšie, 250-gramové balenie kúpime v priemere za 2,40 eura v akcii. Podľa Štatistického úradu sme ho v priemere kupovali za 2,35 eura. 10 kusov vajec veľkosti M v súčasnosti v akcii (podľa letákov - pozn. redakcie) stoja 2,2 eura, podľa Štatistického úradu to je o niečo viac - 2,62 eura. Priemerná cena bravčového stehna bez kosti je podľa štatistikov 4,32 eura za kilo, v roku 2015 to bolo 2,99 eura. Kilo kuracích pŕs aktuálne stojí 6,5 eura. Liter slnečnicového oleja stojí v priemere 1,8 eura. Majonéza známej značky stojí v akcii 2,19 eura. Arašidový keks je trikrát tak drahý, ako v roku 2015, 100 gramov čokolády nekúpime pod 1,89 eura.