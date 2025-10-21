Cenu za žurnalistiku Daphne Caruanovej Galiziovej získal projekt o ruskej tieňovej flotile

ŠTRASBURG - Cenu Daphne Caruanovej Galiziovej za žurnalistiku za rok 2025 udelili v utorok na pôde Európskeho parlamentu (EP) v Štrasburgu investigatívnej platforme Follow the Money, ktorá odhalila skryté finančné siete umožňujúce Rusku obchádzať sankcie v oblasti obchodu s ropou.
Vyšetrovanie, ktoré viedla holandská platforma Follow the Money v spolupráci s 13 redakciami a 40 novinármi, odhaľuje, ako majitelia lodí zo Západu zarobili viac ako šesť miliárd dolárov predajom 230 starnúcich tankerov ruskej tieňovej flotile. Novinári zistili, že tieto plavidlá sú v súčasnosti prevádzkované prostredníctvom neprehľadných vlastníckych štruktúr, často bez primeraného environmentálneho poistenia, čím predstavujú významné ekologické riziko.
Sleduje zložité vlastnícke štruktúry spoločností
Projekt je výsledkom kombinácie tradičnej investigatívnej žurnalistiky spojenej s analýzou údajov a satelitných snímok. Sleduje zložité vlastnícke štruktúry spoločností, analyzuje vzorce lodnej dopravy a prostredníctvom rozhovorov s členmi posádok poukazuje na nebezpečné podmienky, v ktorých pracujú. Vyšetrovanie odhalilo zložitú sieť, v ktorej Európania pomáhali Rusku obchádzať sankcie, a napojenia členov posádky 60 plavidiel tieňovej flotily na spoločnosti v európskych krajinách.
„Cena Daphne Caruanovej Galiziovej je dôkazom neoddeliteľného prepojenia medzi slobodnou tlačou, demokraciou a mierom. V čase, keď sa autoritárske režimy snažia umlčať pravdu a skresľovať realitu, Európa stojí jednotne za novinármi, ktorí odhaľujú korupciu, a všetkými tými, ktorí sa odmietajú nechať umlčať,“ uviedla počas odovzdávania ceny predsedníčka Európskeho parlamentu Roberta Metsolová.
Cena Daphne Caruanovej Galiziovej vznikla na základe rozhodnutia Predsedníctva EP
Cena Daphne Caruanovej Galiziovej vznikla na základe rozhodnutia Predsedníctva EP v decembri 2019. Ocenenie spolu s finančnou odmenou 20.000 eur udeľujú každoročne v deň výročia zavraždenia tejto maltskej novinárky za výnimočný novinársky počin, ktorý prispel k podpore a ochrane základných princípov a hodnôt EÚ, ako sú ľudská dôstojnosť, sloboda, demokracia, rovnosť, dodržiavanie princípov právneho štátu a ľudské práva. O cenu sa môžu uchádzať profesionálni novinári, jednotlivci alebo tímy bez ohľadu na štátnu príslušnosť. Podmienkou je zaslať príspevok, ktorý bol zverejnený alebo odvysielaný v jednom z 27 členských štátov EÚ.