Parížsky Louvre VYKRADLI: Zmizli Napoleonove šperky, majú nevyčísliteľnú hodnotu

PARÍŽ - Parížske múzeum Louvre zostalo dnes zatvorené po tom, čo sa doneho vlúpali zlodeji a odniesli niekoľko šperkov, uviedol denník Le Parisien. Francúzska ministerka kultúry Rachida Datiová o lúpeži informovala na sociálnej sieti X s tým, že úrady prípad vyšetrujú. Neskôr oznámila, že lupiči potrebovali ku krádeži len štyri minúty. Na videozáznamoch bolo podľa Datiovej vidieť, že konajú profesionálne. Uviedla tiež, že jeden z odcudzených šperkov bol nájdený v blízkosti múzea.
"Dnes ráno došlo pri otvorení Louvru k lúpežnému prepadnutiu. Nikto nebol zranený," napísala Datiová. Parížska prokuratúra uviedla, že začala vyšetrovanie organizovanej lúpeže. Ministerka kultúry v rozhovore so stanicou TF1 spresnila, že išlo o vlámanie, nie o lúpežné prepadnutie.
Podľa denníka Le Parisien zlodeji rozbili jedno z okien slávneho múzea a zmocnili sa deviatich šperkov zo zbierky Napoleona a cisárovnej, vrátane náhrdelníka, spony a diadému. Podľa interného zdroja z Louvru nebol odcudzený slávny Regent, najväčší diamant zbierky s hmotnosťou viac ako 140 karát. Škoda zatiaľ nebola vyčíslená, podľa francúzskeho ministra vnútra Laurenta Nuňeza je ale hodnota odcudzených šperkov "nevyčísliteľná".
Do budovy páchatelia pravdepodobne vnikli od nábrežia Seiny, kde prebiehajú stavebné práce, a použili nákladný výťah, aby sa dostali do sály v Apollonovej galérii. Denník Le Parisien informoval o troch páchateľoch, z ktorých dvaja vstúpili dovnútra a tretí strážil vonku; rozhlasová stanica Europe 1 informovala o štyroch lupičoch, ktorí zaparkovali svoje skútre blízko Louvru a okno rozrezali malými motorovými pílami. Teraz sú na úteku.
Na niektorých záberoch z miesta bolo vidieť chaos medzi turistami, zatiaľ čo polícia uzavrela brány múzea a okolité cesty vedúce okolo palácového komplexu, píše agentúra AP.
Louvre je najnavštevovanejším múzeom na svete. V roku 2024 registrovalo takmer deväť miliónov návštevníkov. Jeho zbierky zahŕňajú viac ako 35.000 umeleckých diel. Len sálou s preslávenou Monou Lisou od Leonarda da Vinciho denne prejde okolo 20.000 ľudí.