Streda15. október 2025, meniny má Terézia, Tereza, zajtra Vladimíra

Slovensko a Rakúsko zablokovali 19. sankčný balík proti Rusku

Ilustračné foto
Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

BRUSEL - Stáli predstavitelia členských štátov pri Európskej únii sa v stredu nedohodli na 19. balíku sankcií proti Rusku. Podľa televízie Euronews ho blokujú Slovensko a Rakúsko.

Nový sankčný balík EÚ mieri na ruský plyn

Navrhovaný balík, o ktorom sa rokuje už takmer mesiac, sa zameriava na ruský skvapalnený zemný plyn (LNG), ropnú infraštruktúru, takzvanú tieňovú flotilu tankerov a kryptomenové platformy, ako aj na pohyb ruských diplomatov v rámci EÚ.

Po niekoľkých týždňoch rokovaní sa podarilo dohodnúť technické a právne detaily sankcií, uviedli pre Euronews nemenovaní diplomati s tým, že v stredu sa očakávalo na schôdzke stálych predstaviteľov dosiahnutie konečnej dohody na balíku. Slovensko a Rakúsko - každé z iných dôvodov - však dohodu zablokovali.

Fico žiada riešiť autá a energie

Euronews dáva stredajší postoj SR na schôdzke veľvyslancov do súvisu s telefonátom slovenského premiéra Roberta Fica s predsedom Európskej rady (ER) Antóniom Costom, o ktorom šéf slovenskej vlády informoval v stredu popoludní. „Opakovane som Antóniovi Costovi pripomenul, že nemám záujem zaoberať sa sankčnými balíkmi proti Rusku, kým nebudem vidieť v záveroch summitu ER politické pokyny pre Európsku komisiu, ako sa vysporiadať s krízou automobilového priemyslu a vysokými cenami energií, kvôli ktorým sa európska ekonomika stáva absolútne nekonkurencieschopná,“ spresnil premiér.

Premiér odmieta prázdne frázy

„Odmietam, aby sme takéto vážne témy ‚vybavili‘ v záveroch ER všeobecnými frázami, kým pomoci Ukrajine a podpore vojny venovali detailné rozhodnutia a postoje. Oznámil som Antóniovi Costovi, že vo veci automobilového priemyslu a cien energií predložíme za vládu SR podstatne konkrétnejšie návrhy, ako sú tie, ktoré dnes môžeme vidieť v návrhu záverov,“ dodal Fico.

Ako pokračuje Euronews, popri Slovensku sa proti sankčnému balíku postavilo v stredu aj Rakúsko, ktoré žiada rozmrazenie aktív ruskej spoločnosti Rasperia Trading, aby mohla zaplatiť odškodné vo výške 2,1 miliardy eur rakúskej banke Raiffeisen Bank International (RBI) po prehratom súdnom procese v Moskve zo začiatku tohto roka.

Únia sa bojí precedensu

Podľa Euronews sa však členské štáty obávajú, že ak by Únia vyhovela požiadavke Rakúska, mohlo by to otvoriť Pandorinu skrinku a začali by sa podobné žiadosti množiť. Nie je teda jasné, či Viedeň túto vec pretlačí až na budúcotýždňový summit EÚ.

Rakúske ministerstvo zahraničných vecí zdôraznilo, že naďalej podporuje Ukrajinu a tiež sankčný režim voči Rusku, avšak chce chrániť aj záujmy svojich firiem. A v tomto prípade by sankcie pomohli vyhnúť sa ruskej firme v zaplatení odškodného, upozornilo rakúske ministerstvo.

Viac o téme: SankcieZablokovanieRuskoSlovenskoRakúskoSankčný balík
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Ilustračné foto
Chorvátsky Janaf stratil zákazníka pre sankcie USA: Teraz chce rokovať s MOL-om
Zahraničné
Rošíreniu elektrárne Paks nebránia
Rošíreniu elektrárne Paks nebránia ani európske, ani americké sankcie, uviedol Szijjártó
Zahraničné
Zasadala Rada pre mediálne
Zasadala Rada pre mediálne služby: Uložila viacero sankcií televíziám a rádiám
Domáce
Irán odmieta obnoviť jadrové
Irán odmieta obnoviť jadrové rokovania s Európou po zavedení nových sankcií
Zahraničné

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Mikrofóny zachytili, čo nik nemal počuť: Trpké priznanie Martina Nikodýma!
Mikrofóny zachytili, čo nik nemal počuť: Trpké priznanie Martina Nikodýma!
Prominenti
Poslanci KDH k aktuálnej politickej situácii
Poslanci KDH k aktuálnej politickej situácii
Správy
Tlačová konferencia hnutia Slovensko k aktuálnej politickej situácii
Tlačová konferencia hnutia Slovensko k aktuálnej politickej situácii
Správy

Domáce správy

Ilustračné foto
Ohľaduplnosť vodičov sa zlepšuje, avšak priestupkov je stále dosť
Domáce
KDH varuje: Novela zákona
KDH varuje: Novela zákona o hazardných hrách je nebezpečný posun v uvažovaní štátu
Domáce
SaS a KDH vnímajú
SaS a KDH vnímajú úvahy o predĺžení funkčného obdobia za snahu zostať pri moci
Domáce
Nová výstava v SSM vás prenesie do doby kamennej, život praveku zažijete na vlastnej koži
Nová výstava v SSM vás prenesie do doby kamennej, život praveku zažijete na vlastnej koži
Banská Bystrica

Zahraničné

Ozbrojený militant z Brigády
Hamas odovzdá pozostatky ďalších dvoch rukojemníkov
Zahraničné
FOTO Bývalý sudca ruského Najvyššieho
Ruskom otriasla veľká KAUZA: Obvinenia padli na bývalého sudcu Najvyššieho súdu! Má na krku detskú prostitúciu
Zahraničné
Francúzsko obvinilo Hamas z
Francúzsko obvinilo Hamas z vykonávania mimosúdnych popráv
Zahraničné
Ilustračné foto
Slovensko a Rakúsko zablokovali 19. sankčný balík proti Rusku
Zahraničné

Prominenti

Rudy Youngblood
Hviezda oscarového filmu v rukách polície: NAPADOL člena rodiny!
Zahraniční prominenti
Natália Germáni s rodinou
Slovenská herečka a jej dcéry to ROZBALILI priamo na chodníku: Takto roztancovali ulice New Yorku!
Domáci prominenti
Karel Heřmánek
ROK od smrti Karla Heřmánka (†76): Rozdeľovalo sa DEDIČSTVO... Závet spísal deň pred SAMOVRAŽDOU!
Domáci prominenti
SMRŤ hviezdy (†88) populárneho
SMRŤ hviezdy (†88) populárneho seriálu: Zomrel len 8 dní po svojej manželke!
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

FOTO Dva roky ignoroval opuch:
Dva roky ignoroval opuch: Keď lekári zistili, čo má v miešku, zostali bez slov! To však nebolo všetko...
Zaujímavosti
Bolesť bedrového kĺbu: Príčiny,
Bolesť bedrového kĺbu: Príčiny, riešenia a podpora výživou
vysetrenie.sk
Nečakaný zázrak v záhrade:
Nečakaný zázrak v záhrade: Štvorročný chlapček vysypal pukance do hliny, no to, čo vyrástlo, nečakal nikto!
Zaujímavosti
FOTO Britka myslela, že má
ŠOKUJÚCI zvrat: Myslela si, že má zápal slepého čreva, z nemocnice odišla s dieťaťom! Netušila, že je tehotná
Zaujímavosti

Dobré správy

Zdroj: Getty Images
Kam sa uberá Slovensko? Mladých nezaujímajú prázdne reči, chcú, aby sa riešil najmä tento problém!
hashtag.sk
Úvery môžu klesať až
O nulovej úrokovej sadzbe vie len polovica opýtaných: Zistite, ako ju môžete získať aj vy
Domáce
Užívame sami to, čo
Užívame sami to, čo predávame? Naša odpoveď vás možno prekvapí
plnielanu.sk
Frederika Ilečko
VIDEO Na veľkolepej šou nechýbali ani známe tváre: Nádherné, sú to totálni frajeri!
feminity.sk

Ekonomika

Unikátna stavba ide do finále: Vodiči sa už čoskoro môžu tešiť na najdlhšiu diaľničnú estakádu! (foto)
Unikátna stavba ide do finále: Vodiči sa už čoskoro môžu tešiť na najdlhšiu diaľničnú estakádu! (foto)
Jeden z najdôležitejších príspevkov pre rodiny ide hore: Pozrite si, ako stúpne rodičovský príspevok!
Jeden z najdôležitejších príspevkov pre rodiny ide hore: Pozrite si, ako stúpne rodičovský príspevok!
Chystá sa ďalšie zdražovanie na pošte: Za toto všetko si zrejme priplatíme! (prehľad zmien)
Chystá sa ďalšie zdražovanie na pošte: Za toto všetko si zrejme priplatíme! (prehľad zmien)
Zbohom drahému plynu? Košice prechádzajú na teplo z geotermálnej energie, pozrite si unikátne vrty! (foto)
Zbohom drahému plynu? Košice prechádzajú na teplo z geotermálnej energie, pozrite si unikátne vrty! (foto)

Šport

Ďalšia facka pre tradičnú značku: Súboj Slovákov sa zmenil na peklo, padol nový český rekord
Ďalšia facka pre tradičnú značku: Súboj Slovákov sa zmenil na peklo, padol nový český rekord
Tipsport ELH
Bývalý reprezentant Slovenska znovu úradoval: Ďalšie dva góly a pozícia top kanoniera ligy
Bývalý reprezentant Slovenska znovu úradoval: Ďalšie dva góly a pozícia top kanoniera ligy
MONACObet liga
VIDEO Tigran Barseghjan predviedol zbytočný skrat: Hráč Slovana ihneď dostal červenú kartu
VIDEO Tigran Barseghjan predviedol zbytočný skrat: Hráč Slovana ihneď dostal červenú kartu
Kvalifikácia na MS vo futbale 2026
Prvé trpké sklamanie: Česi po fiasku na Faerských ostrovoch dostali ďalšiu facku
Prvé trpké sklamanie: Česi po fiasku na Faerských ostrovoch dostali ďalšiu facku
Futbalová reprezentácia do 21 rokov

Auto-moto

Alfa aktualizovala svoje SUV Tonale - naďalej široká paleta motorov. Aj s naftou
Alfa aktualizovala svoje SUV Tonale - naďalej široká paleta motorov. Aj s naftou
Predstavujeme
TEST: BMW M235 GranCoupe - šport, štýl, šok
TEST: BMW M235 GranCoupe - šport, štýl, šok
Testy
Sezónna údržba: ako pripraviť flotilu na extrémne počasie
Sezónna údržba: ako pripraviť flotilu na extrémne počasie
Správy
Začína sa obnova mosta na ceste II. triedy pri Veľkých Úľanoch
Začína sa obnova mosta na ceste II. triedy pri Veľkých Úľanoch
Doprava

Kariéra a motivácia

Nikdy nie je neskoro zmeniť kariéru, odkázal Martin Madej na Kariéra EXPO v Bratislave
Nikdy nie je neskoro zmeniť kariéru, odkázal Martin Madej na Kariéra EXPO v Bratislave
Motivácia a inšpirácia
Čo robiť, keď vás v práci iní predbiehajú? 5 tipov, ako sa vyrovnať so závisťou
Čo robiť, keď vás v práci iní predbiehajú? 5 tipov, ako sa vyrovnať so závisťou
Motivácia a produktivita
Štát podporí 5100 pracovných miest pre mladých v rámci projektu Právo na prvé zamestnanie
Štát podporí 5100 pracovných miest pre mladých v rámci projektu Právo na prvé zamestnanie
Domáce
Aký ste typ pracovníka podľa produktivity?
Aký ste typ pracovníka podľa produktivity?
O práci s humorom

Varenie a recepty

Orechy 12x inak: Zbierka najlepších orechových koláčov, ktoré sú ako stvorené na jeseň.
Orechy 12x inak: Zbierka najlepších orechových koláčov, ktoré sú ako stvorené na jeseň.
Medové kolieska: Najchutnejšie vianočné pečivo zaliate čokoládou
Medové kolieska: Najchutnejšie vianočné pečivo zaliate čokoládou
Šalát z pečených zemiakov: Teplý či studený – chutí dokonale
Šalát z pečených zemiakov: Teplý či studený – chutí dokonale
Výber receptov
Najlepšia fazuľová polievka: Klasika, z maslovej fazule aj s údeným
Najlepšia fazuľová polievka: Klasika, z maslovej fazule aj s údeným
Výber receptov

Technológie

Čo ťa čaká na Netflixe v najbližšie dni? Tieto filmové a seriálové bomby si rozhodne nemôžeš nechať ujsť
Čo ťa čaká na Netflixe v najbližšie dni? Tieto filmové a seriálové bomby si rozhodne nemôžeš nechať ujsť
Filmy a seriály
Microsoft práve poslal milióny počítačov s Windowsom na „smetisko“. Takto ho však môžeš používať v bezpečí ešte rok
Microsoft práve poslal milióny počítačov s Windowsom na „smetisko“. Takto ho však môžeš používať v bezpečí ešte rok
Bezpečnosť
AKTUÁLNE: Slováci naleteli novému triku s prenájmom bytov. Rozmohol sa nový typ online podvodu
AKTUÁLNE: Slováci naleteli novému triku s prenájmom bytov. Rozmohol sa nový typ online podvodu
Bezpečnosť
Čoskoro príde „dospelá verzia“ ChatGPT. OpenAI otvára brány šteklivej komunikácii
Čoskoro príde „dospelá verzia“ ChatGPT. OpenAI otvára brány šteklivej komunikácii
Umelá inteligencia

Bývanie

Má len 43 m2 a vôbec nepôsobí stiesnene! Pozrite, kam ukryli posteľ, aby zostalo viac miesta
Má len 43 m2 a vôbec nepôsobí stiesnene! Pozrite, kam ukryli posteľ, aby zostalo viac miesta
7 pro tipov dizajnérov, ako rýchlo zlepšiť vzhľad bývania, ktoré nevyzerá dobre. Tieto zvládnete aj za jeden deň
7 pro tipov dizajnérov, ako rýchlo zlepšiť vzhľad bývania, ktoré nevyzerá dobre. Tieto zvládnete aj za jeden deň
Bývanie kúpila za 20 000 €, mesačne ju stojí menej ako 10. Do karavanu zmestila bicykel, sušiak aj masérsky stôl!
Bývanie kúpila za 20 000 €, mesačne ju stojí menej ako 10. Do karavanu zmestila bicykel, sušiak aj masérsky stôl!
Ak ceny nehnuteľností rastú, kúpa bytu môže byť výhodná, radí architektka. Kedy je však lepšie ísť do prenájmu?
Ak ceny nehnuteľností rastú, kúpa bytu môže byť výhodná, radí architektka. Kedy je však lepšie ísť do prenájmu?

Pre kutilov

Najdôležitejšie pravidlá, ktoré musíte dodržať pri betónovaní základovej dosky rodinného domu
Najdôležitejšie pravidlá, ktoré musíte dodržať pri betónovaní základovej dosky rodinného domu
Stavba domu
Majster roka 2026 – ukáž, čo si vyrobil, a vyhraj robotickú kosačku až do 1 000 €!
Majster roka 2026 – ukáž, čo si vyrobil, a vyhraj robotickú kosačku až do 1 000 €!
Súťaže
6 najčastejších chýb, ktoré robia záhradkári pri výsadbe ovocných stromov na jeseň
6 najčastejších chýb, ktoré robia záhradkári pri výsadbe ovocných stromov na jeseň
Záhrada
Nepodceňujte kontrolu! Takto zabránite poruche plynového kotla
Nepodceňujte kontrolu! Takto zabránite poruche plynového kotla
Vykurovanie

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

3 znamenia zverokruhu, ktoré po 15. októbri čaká finančný úspech: Vďaka tomu sa stanú atraktívne zo dňa na deň
Zábava
3 znamenia zverokruhu, ktoré po 15. októbri čaká finančný úspech: Vďaka tomu sa stanú atraktívne zo dňa na deň
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Bývalý sudca ruského Najvyššieho
Zahraničné
Ruskom otriasla veľká KAUZA: Obvinenia padli na bývalého sudcu Najvyššieho súdu! Má na krku detskú prostitúciu
Vedci bijú na poplach:
Zahraničné
Vedci bijú na poplach: Varujú pred najsmrteľnejšou infekciou, ktorá sa šíri! Ľudia si ju mýlia s COVIDOM
Volodymyr Zelenskyj
Zahraničné
Zelenskyj je v obrovských problémoch: Expert v tom má jasno! O všetkom rozhodne jeseň
Joel Mokyr varuje pred
Zahraničné
Desivé varovanie nositeľa Nobelovej ceny: Svet stojí pred najväčšími hrozbami v dejinách! A nie sú to vojny

Ďalšie zo Zoznamu