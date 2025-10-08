Streda8. október 2025, meniny má Brigita, zajtra Dionýz

Veľká novinka pre vodičov: Chystajú sa zmeny ohľadne povinných lekárskych prehliadok! NOVÁ veková hranica

Ilustračné foto
BRATISLAVA – Seniori za volantom by sa už čoskoro mohli dočkať veľkej zmeny. Koalícia prišla s návrhom, aby sa zvýšila hranica veku lekárskej preventívnej prehliadky zo 65 na 70 rokov. Zároveň má na tento účel po novom byť akceptovaná aj všeobecná preventívna prehliadka.

Poslanec Ľubomír Vážny (Smer-SSD), ktorý návrh zákona predložil do parlamentu, argumentuje tým, že podľa štatistík za rok 2023 vodiči vo veku od 65 do 70 rokov spôsobili minimum nehôd. „Vzhľadom na  túto nízku mieru, zohľadnenie technologického pokroku v podobe bezpečnostných prvkov a systémov v autách a prirodzené zlepšenie ľudí v zmyslovom a kognitívnom vnímaní, naša úprava zvyšuje hranicu veku obligatórnej lekárskej preventívnej prehliadky, konkrétne viesť motorové vozidlo zo 65 na 70 rokov vrátane akceptácie všeobecnej preventívnej prehliadky ak bola vykonaná v príslušnom kalendárnom roku v ktorom vznikla povinnosť absolvovať lekársku prehliadku,“ píše sa v dôvodovej správe k zákonu.

Zdravotnú  prehliadku potrebnú k vedeniu motorového vozidla môže podľa tohto zákona vykonať za splnených podmienok aj všeobecný lekár, ak o túto prehliadku vodič vo veku 70 a viac rokov požiada z pravidla ústne. Vážny tvrdí, že sa tak zníži záťaž súvisiaca s návštevou špecialistov. Dotknutí seniori môžu ušetriť na prípadných poplatkoch za vyšetrenie, ale aj na nákladoch na cestovanie za špecialistami. Navyše sa podľa neho zníži ale aj záťaž na zdravotný systém.

V zákone sa navrhuje „doplnenie podľa ktorého nie je potrebné ´duplicitne´ absolvovať lekársku prehliadku podľa zákona o cestnej premávke, pokiaľ fyzická osoba (vodič motorového vozidla) už absolvovala v príslušnom kalendárnom roku (všeobecnú) preventívnu prehliadku u svojho všeobecného lekára podľa zákona o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti (za predpokladu, že táto prehliadka spĺňa kritéria zákona o cestnej premávke).“ Bližšie sa tiež definujú podmienky, za akých sa preventívna zdravotná prehliadka považuje za náhradu pravidelnej lekárskej prehliadky na účely vedenia motorového vozidla, ak o prehliadku ústne pacient lekára požiada. 

Zákon sa aktuálne nachádza v parlamente, poslanci ho posunuli do druhého čítania. Ak novelu poslanci schvália, platiť začne od januára.

Šéfka Spoločnosti všeobecných lekárov vidí viacero problémov

Novelu ešte počas leta kritizovala prezidentka Spoločnosti všeobecných lekárov Slovenska Monika Palušková. Upozornila, že motorové vozidlo je ako zbraň - dokáže zmrzačiť aj zabiť. Návrhu vytýka, že neprešiel žiadnou odbornou diskusiou v medicínskej verejnosti a poukázala na viacero nedostatkov. Ako problémové vidí to, že po novom má preventívna prehliadka u všeobecného lekára nahradiť posúdenie tejto dôležitej a závažnej spôsobilosti napriek tomu, že jej obsah a rozsah je úplne iný. „Údajne má, ako uvádza pán poslanec v dôvodovej správe, eliminovať ´duplicitu pri lekárskych prehliadkach´. Je zjavné, že pán poslanec vôbec nerozoznáva rozdiely v jednotlivých medicínskych úkonoch. Duplicita znamená, že je niečo ´rovnaké´. Nuž, v tomto prípade oba výkony nie sú rovnaké, dokonca sa ani ´nepodobajú´, takže sa nedajú ani len porovnať, a teda už vôbec nie nahradiť,“ uviedla.  

 

Zdravotná spôsobilosť na vedenie motorového vozidla a návrh na novelu zákona - kam sme schopní zájsť v medicínskych...

Posted by Monika Palušková on Monday, August 11, 2025

Skritizovala ja návrh, aby sa vodičom akceptovala aj preventívna prehliadka u všeobecného lekára, ak bola vykonaná v roku, v ktorom vznikla povinnosť absolvovať prehliadku podľa zákona o cestnej premávke. „Ide o úplne nezmyselnú formuláciu. Ak má lekár vykonať jedno aj druhé, nejde o náhradu, ale dva úplne rozličné výkony. Ak ma vykonať iba jedno, tak o žiadnu náhradu nejde, povedala. Navrhované znenie preto označila za nezmysel," uviedla. Preventívna prehliadka s úplne iným obsahom a zameraním podľa nej nemôže „nahradiť“ vyšetrenie vodiča s úplne iným obsahom a zameraním.

Za nezmysel označila aj posudzovanie spôsobilosti vodičov nad 80 rokov každého 2,5 roka. „Prečo nie 2 roky alebo 4 roky, ale rovno 2,5 roka? Ako vzniklo toto ´číslo´? Či len tak - z brucha? V každom prípade je to rovnaký nezmysel ako s ´náhradou´,“ uviedla a poukázala na zmeny reflexov, zraku, sluchu či poznávacích schopností. "Čo sa týka reality - ako dlho platí ´náhrada´ preventívnou prehliadkou? Dva roky? Nikomu nevadí, ze má iný obsah? Nikomu nevadí, že sa neposudzuje zrak či priamo kontraindikácie na vedenie motorového vozidla? Rozvráti sa tým existujúci systém, bezpečnosť a ochrana nielen vodičov, ale aj ostatných účastníkov cestnej premávky.  Toto a takto chceme?," pýta sa. 

