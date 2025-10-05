Nedeľa5. október 2025, meniny má Viera, zajtra Natália

Šoféri upadli do smútku: Zdražela nafta aj benzín! TAKÉTO sú rozdiely v porovnaní so susedmi

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
BRATISLAVA - Prudké zmeny v cenách palív. Po tom, ako sa ceny benzínu a nafty týždne viac-menej držali na rovnakej úrovni, tento týždeň sa ceník na tabulách menil hneď dvakrát. Prv ceny výrazne vzrásli, následne mierne klesli, no nie však na hodnotu zo začiatku týždňa. Naplnili sa tak slová analytika o ďalšom zdražovaní, čo nís čaká nasledujúce obdobie?

Uplynulý týždeň boli ceny palív ako na hojdačke. Aj keď sa motoristi tešili, že ceny klesli a dlhodobo sa nemenili, tento týždeň prišiel zlom. Prv v polovici týždňa stúpli ceny z 1,524 eura za liter benzínu na 1,539 eura za liter, v prípade nafty to bolo z 1,474 na 1,494 eura za liter. Následne, koncom pracovného týždňa, klesli ceny o 1 cent - benzín sa aktuálne predáva v priemere za 1,529 eura za liter a nafta za 1,484 eura za liter. 

Podľa Štatistického úradu minulý týždeň, teda koncom septembra, ceny palív klesali už druhý týždeň za sebou, pričom dosiahli najnižšie hodnoty za celý september. "Ceny nafty sa medzitýždňovo takmer nezmenili, motoristi za diesel platili najvyššie sumy za posledných sedem týždňov. Aktuálne ceny palív boli oproti minulému roku vyššie, v rozmedzí od 3 % do 5 %. Spotrebiteľské ceny benzínov počas 39. týždňa  klesli. Lacnejšie sa predávali klasický aj prémiové benzíny, ktorých ceny klesli v priemere o 1 cent za liter. Liter obyčajného benzínu 95 sa predával za 1,522 eura, prémiové benzíny dosiahli priemernú hodnotu 1,730 eura za liter," uviedli štatistici s tým, že ceny bežnej a prémiovej nafty sa upravili iba minimálne.

Menili sa aj ceny plynov

Avšak, spotrebitelia ich nakupovali za najvyššie ceny od začiatku augusta. Základná nafta stála 1,459 eura za liter, priemerná cena prémiových druhov nafty bola na úrovni 1,662 eura za liter. Nafty oproti predchádzajúcemu týždňu zdraželi iba o desatinu centu za liter. Ako dodali, aktuálne boli ceny benzínov aj naďalej vyššie ako pred rokom, v priemere o 3,5 %. Za bežnú aj prémiovú naftu motoristi platili v priemere o 4,5 % viac ako vlani. 

 (Zdroj: Štatistický úrad)

"Ceny plynov zaznamenali oproti predchádzajúcemu týždňu iba malé kozmetické úpravy. Cena LPG (skvapalnený ropný plyn) sa znížila o tri desatiny centa, liter stál 0,674 eura. Cena LNG (skvapalnený zemný plyn) klesla o desatinu centa na 1,569 eura za kilogram. Cena CNG (stlačený zemný plyn) stúpla o dve desatiny centa, kilogram sa predával za 1,699 eura," upozornili zo Štatistického úradu s tým, že oproti rovnakému obdobiu minulého roka bola cena plynu CNG vyššia o 9,5 %. Lacnejšie ako pred rokom sa predával LNG o 6,8 %, LPG o 5,7 % a ekologický plyn bioLNG o 21,2 %.

Ďalší vývoj nie je jasný

Analytik finančných trhov XTB Matej Bajzík uplynulý týždeň upozornil na to, že ceny palív budú v tomto týždni rásť, pričom jeho slová sa potvrdili. „Ceny ropy sa momentálne držia v relatívne úzkom pásme, keďže trh váži riziká geopolitických napätí proti návratu dodatočných objemov na trh,“ priblížil. Spresnil, že na trhu s ropou sa v posledných dňoch prelínajú správy, ktoré pôsobia oboma smermi. V Iraku a kurdských regiónoch bola dosiahnutá dohoda o obnovení exportu cez ropovod, čo znamená návrat približne 230.000 barelov ropy denne späť na globálny trh.

Irak je druhý najväčší producent ropy v rámci OPEC po Saudskej Arábii. Produkuje približne 4,3-4,5 milióna barelov denne, čo je okolo 4-5 % celosvetovej produkcie ropy. Globálna ťažba je približne 100 miliónov barelov denne. V rámci OPEC+ Irak tvorí asi 10-12 % produkcie kartelu. „Do diskusie o budúcnosti energetiky v Európe vstúpilo aj Poľsko, ktoré vyzvalo členské krajiny EÚ, aby úplne zastavili odber ruskej ropy najneskôr do roku 2026, pričom argumentuje strategickými a bezpečnostnými rizikami,“ upozornil. „Naopak, riziká zvyšujú neutíchajúce útoky ukrajinských dronov na ruské rafinérie vrátane veľkého závodu v Kirishi, ktoré vážne narušili tamojšie kapacity,“ dodal analytik XTB. 

Ako tankujú naši susedia?

Ak by sme sa vybrali za hranice, zistili by sme, že väčšina našich susedov tankuje lacnejšie, ako my. Najmä, čo sa benzínu týka. Na Slovensku sú podľa portálu Tolls.eu priemerné ceny benzínu 1,52 eura za liter a nafty 1,46 eura za liter. Napríklad, liter nafty v Česku stojí 1,37 eura, liter benzínu 1,41 eura. Ide tak o rozdiel 11 centov na litri v prípade benzínu a 9 centov v prípade nafty. LPG tam stojí 0,70 eura za liter, o 3 centov na litri viac, ako na Slovensku. 

 (Zdroj: Reprofoto / Tolls.eu)
 (Zdroj: Reprofoto / Tolls.eu)

V Maďarsku stojí liter benzínu 1,49 eura a liter nafty 1,51 eura. Oproti Slovensku je síce benzín o 3 centy lacnejší, no nafta výrazne drahšia, o 5 centov na litri. LPG u našich južných susedov stojí 0,83 centov za liter, teda o 16 centov viac, ako na Slovensku. 

V Poľsku stojí liter nafty 1,40 eura a liter benzínu 1,39 eura. LPG tu kúpime za 0,62 eura za liter. V porovnaní so Slovensku majú liter benzínu lacnejší o 13 centov, nafta o 6 centov na litri. V Rakúsku stojí liter benzínu 1,51 eura, teda je o cent lacnejší, ako u nás. Nafta je výrazne drahšia, za liter zaplatíme 1,52 eura. 

  Slovensko Česko Poľsko Maďarsko Rakúsko
Benzín 1,52 1,41 1,39 1,49 1,51
Nafta 1,46 1,37 1,40 1,51 1,52
LPG 0,67 0,70 0,62 0,83 x

Ceny ropy stúpli

Ceny ropy v piatok po štyroch dňoch poklesu mierne vzrástli. Za celý týždeň smerujú k najstrmejšiemu prepadu od konca júna. Trhy naďalej očakávajú, že ropné zoskupenie OPEC+ čoskoro oznámi výrazné zvýšenie produkcie. Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v decembri dosiahla do 7.24 h SELČ 64,59 USD (54,95 eura) za barel (159 litrov). Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená nárast o 48 centov (0,75 %). Cena americkej ľahkej ropy WTI s novembrovým kontraktom dosiahla 60,94 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje nárast o 46 centov alebo 0,76 %.

Zoskupenie OPEC+, ktoré tvoria štáty Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) a ďalší producenti vrátane Ruska, by podľa nemenovaných zdrojov agentúry Reuters mohlo na najbližšom zasadnutí rozhodnúť o zvýšení produkcie v novembri až o 500.000 barelov denne. Virtuálna schôdzka je naplánovaná na 5. októbra. Ak by sa tieto odhady naplnili, znamenalo by to takmer štvornásobne výraznejšie zvýšenie ťažby, než štáty OPEC+ oznámili na mesiac október. Podľa zdrojov má o prudšie zvyšovanie produkcie záujem najmä Saudská Arábia, ktorá sa usiluje získať späť pôvodný podiel na trhu.

