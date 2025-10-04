Žiadosť o pomoc záchranárov: Pomáhali pod Hrebienkom 28-ročnej českej turistke

VYSOKÉ TATRY - Horskí záchranári pomáhali v sobotu ráno pod Hrebienkom 28-ročnej českej turistke s úrazom hlavy. Horská záchranná služba (HZS) o tom informuje na svojej webstránke.
Operačné stredisko tiesňového volania HZS prostredníctvom tiesňovej linky 155 prijalo žiadosť o pomoc pre spomenutú turistku, ktorá smerovala zo Starého Smokovca po zelenom turisticky značenom chodníku na Hrebienok.
„U ženy sa počas výstupu vyskytli intenzívne celotelové svalové kŕče, ktoré zapríčinili jej pád na zem, pri ktorom si mladá turistka spôsobila krvácajúci úraz hlavy. Na pomoc jej vyrazili pozemne horskí záchranári z Oblastného strediska Vysoké Tatry. Po príchode na miesto pacientku vyšetrili, ošetrili a následne terénnym vozidlom HZS transportovali do Starého Smokovca, kde bola odovzdaná privolanej posádke rýchlej zdravotnej pomoci,“ informuje HZS.