Hororové varovania priemyselníkov: Firmy strácajú dôvod investovať, ľudia zostať! Do troch rokov sa zosype priemysel

BRATISLAVA - Zahraniční investori sa Slovensku otáčajú chrbtom a tí, ktorí ešte zostali, vkladajú peniaze už len do do udržania toho, čo sa momentálne vyrába. Firmy strácajú dôvod investovať, ľudia zostať. Ak sa kurz nezmení, o tri roky dôjdu zákazky a nebude čo vyrábať - zosype sa priemysel, pracovné miesta aj štátny rozpočet. Uviedli to vo štvrtok na konferencii predstavitelia Asociácie priemyselných zväzov a dopravy (APZD) s tým, že v spravovaní štátu sú nevyhnutné zmeny.
„Ak ekonomika nerastie, dlh sa nedá zvládať. Podiel dlhu na hrubom domácom produkte (HDP) rastie, deficit neklesá a dostávame sa do negatívnej špirály. Z dlhu sa dá dostať jedine rastom. A práve ten sme zabrzdili,“ priblížil prezident APZD Alexej Beljajev.
Krajina s 0,5-percentným rastom si podľa neho nemôže dovoliť žiť, akoby mala rast 5 %. „Slovensko sa ocitlo v pasci priemernosti. Chceme priemerných ľudí, priemerné firmy a priemerné platy. Čokoľvek nad tým zaťažíme vyššími daňami. Lenže v priemernosti sa už dnes zarobiť peniaze nedá. A z čoho potom chceme financovať verejné služby, keď úspech trestáme namiesto toho, aby sme ho podporovali? Čo vlastne chceme z tohto štátu urobiť?“ podčiarkol prezident APZD.
„Ak nechceme len priemerné výsledky a priemerný život, musíme otočiť kurz. Slovensko potrebuje kroky, ktoré mu vrátia budúcnosť. To znamená vypnúť opatrenia, ktoré zvyšujú náklady a nastaviť trajektóriu rastu. Treba čo najskôr odstrániť transakčnú daň, ktorá odrádza investorov. Treba predstaviť vierohodný plán postupného znižovania dane z príjmov právnických osôb, aby firmy opäť videli zmysel plánovať a investovať na Slovensku. Energiám pre priemysel musíme vrátiť konkurencieschopnú cenu, rozbehnúť obnoviteľné zdroje energií a konečne urobiť poriadok v odpadovom hospodárstve, aby sa Slovensko prestalo vytrácať z mapy investorov,“ spresnil Beljajev.
Na strane práce je podľa neho nevyhnutné prijať opatrenia na postupné znižovanie daní pre fyzické osoby, znížiť stropy odvodov a pripraviť program, ktorý zvráti odchod talentov a prinesie späť tých, ktorí dnes študujú a pracujú za hranicami. „A hlavne prestať pridávať nové nekryté výdavky, na ktoré ekonomika nedokáže zarobiť. Namiesto reálnej podpory rastu si vláda stále kupuje priazeň voličov ľúbivými benefitmi. Trinásty dôchodok, plošné dotácie energií, vlaky a obedy zadarmo sú pritom pri dnešnom tempe rastu neufinancovateľné,“ zdôraznil.
„Očakávať od tejto ekonomiky trojpercentný deficit je, ako chcieť od bežca so zaviazanými nohami, aby vyhral maratón. Najskôr musíme rozviazať ruky a nohy firmám, až potom sa môžeme hýbať,“ priblížil generálny sekretár APZD Andrej Lasz.
„Za vyššie odvody ľudia nedostanú žiadnu protihodnotu. V praxi je to len ďalšia daň. Konsolidácia v čistom najviac vplýva na zamestnancov a práve na tých, ktorí ťahajú ekonomiku dopredu. Na ‚mozgovňu‘ môžeme zabudnúť. Budeme radi, ak nám tu zostane aspoň ‚montovňa‘,“ dodal viceprezident APZD Alexander Matušek.