Vydieranie v Humennom: Falošní pracovníci sa vyhrážali dôchodcovi smrťou kvôli peniazom

HUMENNÉ - Polícia v Humennom vyšetruje vydieranie v súvislosti s drobnými stavebnými prácami, ktoré si s ponúkajúcimi pracovníkmi dohodol 82-ročný muž. Informovala o tom hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová.
Ako uviedla, k udalosti došlo v jednom z rodinných domov v Humennom koncom augusta tohto roku. „Po vykonaní prác sa ´pracovníkom´ zdala dohodnutá suma nízka, a tak začali cenu navyšovať. Zistili, že domáci pán má doma 5500 eur, a tak pod hrozbami, že pokiaľ im peniaze nedá, živý odtiaľ neodíde, im 82-ročný muž peniaze dal,“ povedala Ligdayová. Vyšetrovateľ Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Humennom v prípade vedie trestné stíhanie vo veci zločinu vydierania.