Streda1. október 2025, meniny má Arnold, zajtra Levoslav

ZVRAT na poslednú chvíľu: Odchod z Matovičovho klubu nie je definitívny, Krajčí si všetko rozmyslel!

Krajčí napokon ostáva v klube hnutia Slovensko.
Krajčí napokon ostáva v klube hnutia Slovensko. (Zdroj: Topky/ Ramon Leško)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

BRATISLAVA - Poslanec Národnej rady (NR) SR Marek Krajčí zostáva v klube Slovensko, Za ľudí, KÚ aj v Hnutí Slovensko. Je vďačný, že klub aj predsedníctvo hnutia odmietli jeho ponuku na odchod. Tú podal v súvislosti s jeho hlasovaním o vládnej novele ústavy. Vyplýva to z jeho vyjadrenia na stredajšej tlačovej konferencii.

„S rešpektom a vďakou som prijal rozhodnutie poslaneckého klubu a predsedníctva Hnutia Slovensko, vystretú ruku odpustenia a nového začiatku. Túto ruku prijímam. Verím, že čas a láskavý prístup môžu veľa vecí zahojiť,“ vyhlásil.

VIDEO Tlačová konferencia Mareka Krajčího:

Marek Krajčí: Stanovisko k rozhodnutiu klubu a predsedníctva Hnutia Slovensko (Zdroj: Topky/ Ramon Leško)

Mrzí ho koniec Rastislava Krátkeho

Mrzí ho však koniec Rastislava Krátkeho, ktorý rovnako ako on úpravu podporil, v klube i hnutí. „Na druhej strane rešpektujem rozhodnutie orgánov hnutia a poslaneckého klubu,“ povedal. Pripustil však, že Krátky mal iný prístup riešenia po hlasovaní o zmenách v ústave ako on. „Keby však bolo na mne, chcel by som, aby dostal milosť aj on,“ dodal.

Krajčí v utorok (30. 9.) oznámil, že požiada o ukončenie členstva v klube aj v Hnutí Slovensko. Rozhodol sa tak po tom, ako minulý týždeň spolu s Krátkym podporil vládnu novelu ústavy, hoci obaja vopred deklarovali, že ju nepodporia. Líder Hnutia Slovensko Igor Matovič v reakcii na to deklaroval, že nechce, aby sa prijala ponuka Krajčího na odchod. Argumentoval, že Krajčí priznal vinu a prijal zodpovednosť. Oznámil však vylúčenie Krátkeho. Odôvodňoval to tým, že on nepreukázal žiadnu mieru zodpovednosti, snahu o ospravedlnenie či sebareflexiu.

Viac o téme: ústavaHlasovanieZradaSlovenskoNR SRMarek KrajčíHnutie Slovensko
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Po schválení ústavy sa
Po schválení ústavy sa Matovičov klub naďalej triešti: Po odchode Krajčího a Krátkeho prichádza ďalšia rana!
Domáce
KDH s Krátkym a
KDH s Krátkym a Krajčím nehovorilo, no je otvorené každému s jeho hodnotami
Domáce
AKTUALIZOVANÉ ZEMETRASENIE u Matoviča: Krajčí
ZEMETRASENIE u Matoviča: Krajčí oznámil svoj koniec, ZRAZU nastal zvrat! Drsný vyhadzov pre Krátkeho
Domáce
FOTO Ferenčák natrel Matoviča ako
Ferenčák natrel Matoviča ako malého chlapca: Zrada je len chiméra, jeho poslanci o dohode so Smerom vedeli!
Domáce

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Marek Krajčí: Stanovisko k rozhodnutiu klubu a predsedníctva Hnutia Slovensko
Marek Krajčí: Stanovisko k rozhodnutiu klubu a predsedníctva Hnutia Slovensko
Správy
Pozemná lanovka na Hrebienok bude šesť týždňov mimo prevádzky, podvozky opravia
Pozemná lanovka na Hrebienok bude šesť týždňov mimo prevádzky, podvozky opravia
Správy
Šialená policajná naháňačka, šofér so zákazom mohol svojou jazdou zabíjať
Šialená policajná naháňačka, šofér so zákazom mohol svojou jazdou zabíjať
Správy

Domáce správy

Minister životného prostredia sa
Minister životného prostredia sa chce naplno zmocniť Envirofondu, tvrdí Stohlová
Domáce
Slovensko.Digital žiada Migaľa o
Slovensko.Digital žiada Migaľa o vysvetlenie: Ide o tender za takmer 85 miliónov eur
Domáce
FOTO ZVRAT na poslednú chvíľu:
ZVRAT na poslednú chvíľu: Odchod z Matovičovho klubu nie je definitívny, Krajčí si všetko rozmyslel!
Domáce
Polícia žiada o pomoc: Dve ženy UKRADLI šperk za 5500 eur zo záložne v centre Bratislavy!
Polícia žiada o pomoc: Dve ženy UKRADLI šperk za 5500 eur zo záložne v centre Bratislavy!
Bratislava

Zahraničné

Európska komisia plánuje znížiť
Európska komisia plánuje znížiť kvóty na dovoz ocele: Tiež chce uvaliť vyššie clá na nadmerný dovoz
Zahraničné
Mette Frederiksenová
Krajina EÚ je v pohotovosti: Vyhlásila oranžový stupeň hrozby! Obáva sa nebezpečných útokov
Zahraničné
Dedinka Viscri očarila aj
Dedinka Viscri očarila aj kráľa Karola III., kúpil si tam starý dom
dromedar.sk
Izraelská armáda poslednýkrát vyźyva
Izraelská armáda poslednýkrát vyźyva obyvateľov mesta Gaza: Majú odísť
Zahraničné

Prominenti

Selena Gomez sa VYDALA:
Selena Gomez sa VYDALA: PRVÉ FOTO zo svadobnej hostiny!
Zahraniční prominenti
Viktor Vincze
REAKCIA Vinczeho na konanie STVR: Takto to vidí exmoderátor!
Domáci prominenti
FOTO VNÚTRI! Courtney Stodden
FOTO slávnej blondínky po plastike: Och, nič pre slabšie povahy!
Zahraniční prominenti
STVR stopla rozhovor Vinczeovcov,
STVR stopla rozhovor Vinczeovcov, známe tváre sa ozývajú: Adela a Viktor, STOJÍME pri vás!
Domáci prominenti

Zaujímavosti

FOTO Bizarný systém v Číne.
Absurdná novinka v Číne: Chcete toaletný papier? Najprv si pozrite reklamu, inak máte smolu!
Zaujímavosti
Fascinujú zistenie o Pompejach:
Fascinujú zistenie o Pompejach: Mesto žilo aj po zničujúcej erupcii Vezuvu
dromedar.sk
Šokujúci moment na palube:
Šokujúci moment na palube: Cestujúci nechceli veriť, čo sa stalo, keď si žena odmietla vymeniť sedadlo!
Zaujímavosti
Myslel si, že má
Myslel si, že má otravu jedlom: Banálny problém sa zmenil na tragédiu! Mladý otec zistil, že ide o rakovinu
Zaujímavosti

Dobré správy

Stavte si v TIPOS-e
S novinkou to ide ešte rýchlejšie: Slováci môžu vyhrať bez toho, aby minuli niečo navyše
Domáce
FOTO Mimoriadne dôležitá je nielen
VIDEO Z Plzne do celého sveta: Nahliadnite s nami do slávneho pivovaru Pilsner Urquell
Domáce
FOTO Realizácia projektu R2 Šaca
Ďalšia významná stavba, ktorá poteší vodičov aj obyvateľov: Otvorili dôležitý obchvat
Domáce
Projekt Obchvat Prievidza predstavuje
Skvelá správa pre vodičov: Región so známymi kúpeľmi bude mať nový obchvat, už sa začína stavať
Domáce

Ekonomika

Skončí tohtoročná konsolidácia fiaskom? Deficit štátneho rozpočtu bol v septembri výrazne vyšší ako vlani!
Skončí tohtoročná konsolidácia fiaskom? Deficit štátneho rozpočtu bol v septembri výrazne vyšší ako vlani!
Americká vláda je v problémoch: Čo to urobí s investíciami?
Americká vláda je v problémoch: Čo to urobí s investíciami?
Dôchodky porastú rýchlejšie: Pozrite si, o koľko by si mohli penzisti od januára prilepšiť! (kalkulačka)
Dôchodky porastú rýchlejšie: Pozrite si, o koľko by si mohli penzisti od januára prilepšiť! (kalkulačka)
Nový rebríček najbohatších Slovákov: Pozrite si, kto kraľuje v TOP 10!
Nový rebríček najbohatších Slovákov: Pozrite si, kto kraľuje v TOP 10!

Šport

Tresol dvermi kvôli nezhode s trénerom: Reprezentačná stálica už nenastúpi za národný tím
Tresol dvermi kvôli nezhode s trénerom: Reprezentačná stálica už nenastúpi za národný tím
Ostatné
Extraliga v pohybe: Trénerské zemetrasenia, vzlet Nitry a mladá krv Slovana žiari namiesto drahého Fína
Extraliga v pohybe: Trénerské zemetrasenia, vzlet Nitry a mladá krv Slovana žiari namiesto drahého Fína
Tipsport liga
Znamenitý štart do sezóny: Extraliga vyhlásila TOP hráčov mesiaca, na čele produktívny Slovák
Znamenitý štart do sezóny: Extraliga vyhlásila TOP hráčov mesiaca, na čele produktívny Slovák
Tipsport liga
Poprad reaguje na mizerný úvod: Prvé zmeny v kádri, končí brankár Vay aj letná posila
Poprad reaguje na mizerný úvod: Prvé zmeny v kádri, končí brankár Vay aj letná posila
Tipsport liga

Auto-moto

Mitsubishi má po dlhých rokoch v ponuke opäť elektromobil. Je výrazne lepší
Mitsubishi má po dlhých rokoch v ponuke opäť elektromobil. Je výrazne lepší
Predstavujeme
Nitriansky kraj odovzdal do prevádzky prestavaný most v Starom Hrádku
Nitriansky kraj odovzdal do prevádzky prestavaný most v Starom Hrádku
Doprava
Otrasný prípad zlyhania pri NÁRAZE. Také sa ešte nestalo! Odborníci: toto auto NEKUPUJTE
Otrasný prípad zlyhania pri NÁRAZE. Také sa ešte nestalo! Odborníci: toto auto NEKUPUJTE
Novinky
Prešovskí krajskí cestári rekonštruujú cestu III. triedy
Prešovskí krajskí cestári rekonštruujú cestu III. triedy
Doprava

Kariéra a motivácia

Odhaľte tajomstvo mikroprestávok: Ako si ich správne nastaviť, aby ste skutočne nabili energiu
Odhaľte tajomstvo mikroprestávok: Ako si ich správne nastaviť, aby ste skutočne nabili energiu
Motivácia a produktivita
Pracovný horoskop na október: Koho čakajú napäté vzťahy a kto si prilepší finančne?
Pracovný horoskop na október: Koho čakajú napäté vzťahy a kto si prilepší finančne?
KarieraInfo.sk
Gaudeamus – Akadémia Bratislava 2025: Otvorte si bránu k budúcemu štúdiu
Gaudeamus – Akadémia Bratislava 2025: Otvorte si bránu k budúcemu štúdiu
Som študent
Umenie, ktoré nemlčí: Biela noc je sondou do rozmanitosti súčasného sveta a výzvou k dialógu
Umenie, ktoré nemlčí: Biela noc je sondou do rozmanitosti súčasného sveta a výzvou k dialógu
Kariera.sk TS

Varenie a recepty

Máte veľa sliviek a neviete čo s nimi? 17 receptov na tie najlepšie koláče, džemy a kompóty.
Máte veľa sliviek a neviete čo s nimi? 17 receptov na tie najlepšie koláče, džemy a kompóty.
Šťavnaté kuracie prsia na prírodno. Rýchly obed, ktorý stihnete urobiť aj počas týždňa.
Šťavnaté kuracie prsia na prírodno. Rýchly obed, ktorý stihnete urobiť aj počas týždňa.
Ako ošúpať špekáčky: Bez črievka chutia oveľa lepšie
Ako ošúpať špekáčky: Bez črievka chutia oveľa lepšie
Rady a tipy
Recept na mramorový tekvicový chlebík, ktorý rozvonia kuchyňu
Recept na mramorový tekvicový chlebík, ktorý rozvonia kuchyňu
Koláče a torty

Technológie

Gameri, pozor! Google vylepšuje platformu Play a stane sa z nej ultimátna herná platforma
Gameri, pozor! Google vylepšuje platformu Play a stane sa z nej ultimátna herná platforma
Android
Slávny „Wow!“ signál z vesmíru mohol pochádzať z mimozemskej sondy, tvrdí známy vedec
Slávny „Wow!“ signál z vesmíru mohol pochádzať z mimozemskej sondy, tvrdí známy vedec
Veda a výskum
Nová zbraň USA vzbudila paniku. Switchblade 600 čaká vo vzduchu a útočí s chirurgickou presnosťou
Nová zbraň USA vzbudila paniku. Switchblade 600 čaká vo vzduchu a útočí s chirurgickou presnosťou
Armádne technológie
POZOR! V populárnom AI nástroji medzi Slovákmi objavili vážne diery. Hackeri cez ne môžu ukradnúť tvoje dáta
POZOR! V populárnom AI nástroji medzi Slovákmi objavili vážne diery. Hackeri cez ne môžu ukradnúť tvoje dáta
Bezpečnosť

Bývanie

Vyzerá ako tradičná usadlosť, no trocha klame zjavom. Vnútro je iné, ako by sme čakali, atmosféra si nás však získala
Vyzerá ako tradičná usadlosť, no trocha klame zjavom. Vnútro je iné, ako by sme čakali, atmosféra si nás však získala
Vyzerajú dobre, ale zrejme by ste ich ľutovali. Týchto 7 trendov interiéroví dizajnéri svojím klientom neodporúčajú
Vyzerajú dobre, ale zrejme by ste ich ľutovali. Týchto 7 trendov interiéroví dizajnéri svojím klientom neodporúčajú
Z ulice veľa nevidno, jeho veľkosť objavíte až neskôr. Náročný terén využili tak, aby rodina získala perfektné bývanie
Z ulice veľa nevidno, jeho veľkosť objavíte až neskôr. Náročný terén využili tak, aby rodina získala perfektné bývanie
Smrekovú terasu zhotovil pre svoju manželku úplne sám. Atmosféra, ktorú má po zotmení, si ich získala!
Smrekovú terasu zhotovil pre svoju manželku úplne sám. Atmosféra, ktorú má po zotmení, si ich získala!

Pre kutilov

Chystáte sa vykopávať mrkvu a petržlen? Majte na pamäti tieto 3 základné pravidlá!
Chystáte sa vykopávať mrkvu a petržlen? Majte na pamäti tieto 3 základné pravidlá!
Zelenina a ovocie
Aké cibuľoviny zasadiť na jeseň, aby záhrada na jar pekne rozkvitla?
Aké cibuľoviny zasadiť na jeseň, aby záhrada na jar pekne rozkvitla?
Okrasná záhrada
5 prešľapov na záhrade, ktoré môžu pokaziť dobré susedské vzťahy. Robíte ich aj vy?
5 prešľapov na záhrade, ktoré môžu pokaziť dobré susedské vzťahy. Robíte ich aj vy?
Záhrada
Ako uložiť veľkoformátovú dlažbu, aby sa nezlomila? Je vôbec vhodná na svojpomocnú realizáciu?
Ako uložiť veľkoformátovú dlažbu, aby sa nezlomila? Je vôbec vhodná na svojpomocnú realizáciu?
Stavebný materiál

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Ako vzťah nenechať rozpadnúť: Oživenie iskry a vášne po rokoch môže byť jednoduchšie ako tušíte, tohto sa držte
Partnerské vzťahy
Ako vzťah nenechať rozpadnúť: Oživenie iskry a vášne po rokoch môže byť jednoduchšie ako tušíte, tohto sa držte
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Mette Frederiksenová
Zahraničné
Krajina EÚ je v pohotovosti: Vyhlásila oranžový stupeň hrozby! Obáva sa nebezpečných útokov
ZVRAT na poslednú chvíľu:
Domáce
ZVRAT na poslednú chvíľu: Rozbitie matovičovho klubu nie je definitívne, Krajčí si odchod rozmyslel!
Na štvorkolku sadla opitá!
Domáce
Na štvorkolku sadla opitá! Vodička spôsobila dopravnú nehodu
Donald Trump a Pete
Zahraničné
Brady a pupky DOLE! EXmoderátor FOXnews zvolal kompletné velenie americkej armády z celého sveta, aby ich urážal

Ďalšie zo Zoznamu