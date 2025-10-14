Britskí poslanci sú podľa kontrarozviedky terčom špiónov z Číny, Ruska i Iránu

LONDÝN - Britská spravodajská služba MI5 v pondelok verejne varovala poslancov britského parlamentu, že sú terčom špiónov z Číny, Ruska a Iránu. Politikov vyzvala, aby si všímali „nezvyčajné sociálne interakcie“ vrátane častých žiadostí o súkromné stretnutia. Takisto majú byť opatrní v prípade, že im niekto otvorene lichotí. Informuje správa agentúry Reuters.
Varovanie od generálneho riaditeľa MI5 Kena McCalluma zaznelo týždeň po tom, čo prokurátori oznámili, že museli zastaviť súdny proces s dvoma britskými občanmi obvinenými zo špionáže pre Čínu, pretože Londýn neposkytol dôkazy o tom, že Peking predstavuje hrozbu pre národnú bezpečnosť. Čína obvinenie, že Britom nariadila „ukradnúť spravodajské informácie“, odmietla ako vymyslené.
Vylákať informácie vydieraním
Špióni sa podľa britskej kontrarozviedky snažia od politikov a ich spolupracovníkov vylákať informácie vydieraním, útokmi typu phishing, poskytovaním darov s cieľom ovplyvniť ich rozhodnutia, ba dokonca aj budovaním dlhodobých a hlbokých vzťahov. „Keď cudzie štáty kradnú dôležité informácie Spojeného kráľovstva alebo manipulujú s našimi demokratickými procesmi, nielenže poškodzujú našu bezpečnosť v krátkodobom horizonte, ale narúšajú aj základy našej suverenity,“ upozornil McCallum.
Varovanie zákonodarcom
Varovanie zákonodarcom rozoslal predseda Dolnej snemovne britského parlamentu, podľa ktorého MI5 zistila, že právnička Christine Leeová „sprostredkovala finančné dary súčasným a budúcim poslancom v mene zahraničných štátnych príslušníkov so sídlom v Hongkongu a Číne“. Leeovú ešte v januári 2022 kontrarozviedka obvinila, že sa v Británii „podieľala na politických zásahoch“ v mene vládnucej Komunistickej strany Číny. Právnička neskôr zažalovala MI5 v snahe očistiť svoje meno, no spor prehrala.
„Každý, kto číta tieto pokyny, sa hlboko zaujíma o úlohu, ktorú zohráva v britskej demokracii. Prijmite opatrenia ešte dnes, aby ste ju ochránili – a seba samých,“ vyzval poslancov šéf MI5. Hoci britský premiér Keir Starmer sa od svojho nástupu do funkcie v minulom roku snaží o oživenie vzťahov s Čínou, Londýn a Peking sa opakovane navzájom obviňujú zo špionáže. Britské spravodajské služby pritom varujú pred čínskymi pokusmi infiltrovať sa do politických a podnikateľských kruhov v Spojenom kráľovstve, napísal Reuters.