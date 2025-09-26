Minister spravodlivosti reaguje na schválenie novely Ústavy: Poďakoval sa poslancom, ktorí hlasovali za schválenie

BRATISLAVA - Minister spravodlivosti SR Boris Susko (Smer-SD) sa poďakoval poslancom Národnej rady SR, ktorí hlasovali za schválenie novely ústavy. Schválené zmeny podľa neho nie sú v rozpore s európskym právom. Informovala o tom Alexandra Szakálová z tlačového oddelenia Ministerstva spravodlivosti SR.
„Viaceré členské štáty si explicitne vyhradili právo, aby otázky národnej identity patrili do vnútroštátneho rozhodovania a nie do rozhodovania medzinárodných orgánov, organizácií, prípadne orgánov EÚ. Takýmito štátmi sú napríklad Nemecko, Estónsko, Francúzsko alebo Poľsko,“ argumentoval štátny tajomník rezortu Milan Hodás.
VIDEO
Rezort spravodlivosti zároveň odmietol, že by v legislatívnom procese neboli dodržané základné princípy tvorby zmien ústavných a zákonných noriem. „Návrh novely ústavy prešiel štandardným legislatívnym procesom s dostatočnými časovými lehotami a možnosťou zapojenia sa a vyjadrenia všetkých relevantných subjektov,“ uviedol Susko.
Parlament schválil ústavnú novelu
Poslanci parlamentu v piatok schválili vládnu novelu Ústavy SR. Zakotvia tak do nej dve pohlavia - muža a ženu, aj zákaz surogátneho materstva. Pribudne do nej i zaručenie rovnosti medzi mužmi a ženami pri odmeňovaní za vykonanú prácu. Ústavný zákon upravuje aj adopcie detí a výchovno-vzdelávací proces.
Z 99 prítomných poslancov návrh podporilo 90, proti boli siedmi, dvaja nehlasovali, nikto sa nezdržal. Novelu podporila okrem koaličných aj väčšina opozičných poslancov z klubu KDH, okrem Františka Majerského a Františka Mikloška, ktorí nehlasovali. Za hlasovali aj traja poslanci z klubu Slovensko, Za ľudí, KÚ. Medzi nimi je Richard Vašečka, ktorý to vopred avizoval, ale aj poslanci Marek Krajčí a Rastislav Krátky. Z koaličných poslancov návrh nepodporil Ján Ferenčák (Hlas-SD), ktorý nebol prítomný.