Na slovenský trh mieri nový hráč: Známy diskontný reťazec! V TOMTO meste už má pripravenú predajňu

BRATISLAVA - Slovenský maloobchodný trh sa má v horizonte niekoľkých mesiacov rozrásť o nového hráča - ruský diskontný reťazec Mere.
Upozornil na to portál Aktuality.sk. Reťazec už funguje v Česku a ďalších európskych krajinách. Ide o dikont, ktorý láka na výhodné ceny. Zákazníci by sa mali pripraviť, že v ich obchodoch to funguje trocha inak, ako sú zvyknutí. Predajne sú jednoduché a riešené veľmi minimalisticky - často v nich nenájdete ani klasické regále. Tovar je jednoducho umiestnený priamo na paletách, čo umožňuje rýchlejšie doplnenie a nižšie náklady. Sloganom spoločnosti je: "Nízke ceny každý deň." Rovnaký používa aj poľská Biedronka. Ich tovar pochádza z rôznych krajín.
O príchode Mere sa špekuluje už dlhšie. Teraz naň upozornil na sociálnej skupine Facebook člen skupiny Reťazce a obchody, ktorý zverejnil záber predajne z Banskej Bystrici. Presný dátum jej otvorenia však zatiaľ známy nie je.