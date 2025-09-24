Rokovanie s čínskou delegáciou považuje Ministerstvo investícií za štandardné, PS ho kritizuje

BRATISLAVA - Digitálne politiky a výzvy, ktoré prinášajú nové technológie, boli hlavnými témami stretnutia predstaviteľov Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR so zástupcami Čínskej ľudovej republiky, pričom toto pracovné rokovanie bolo aj vopred avizované. Uviedlo to ministerstvo v stredu v reakcii na kritiku opozičného Progresívneho Slovenska (PS), podľa ktorého rokovanie naopak nebolo verejne oznámené. Čínsku delegáciu mal pritom viesť Zhuang Rongwen, riaditeľ čínskej agentúry pre správu kyberpriestoru, inými slovami šéf digitálnej cenzúry tamojšieho režimu, kritizoval predseda PS Michal Šimečka.
„Je prirodzené, že Slovensko ako členský štát EÚ komunikuje aj s partnermi, s ktorými máme odlišný pohľad na niektoré otázky. Ignorovať ich nie je riešením - naopak, dialóg umožňuje lepšie obhájiť naše princípy a zároveň získať informácie z prvej ruky,“ uviedlo MIRRI s tým, že jednoznačne odmieta akúkoľvek formu cenzúry a stojí pevne na hodnotách slobody prejavu a demokracie, ktoré sú základom európskej digitálnej politiky.
archívne video
„V kontexte Ficových vyjadrení o tom, že sa od Číny máme učiť o spravovaní nášho štátu a zabezpečení stability, vyvoláva návšteva na tak vysokej úrovni vážne otázky a pochybnosti. Robert Fico otvorene hovorí, že čínsky režim a vládu jednej strany považuje za vzor. Preto je na mieste sa pýtať, čo robí hlavný čínsky cenzor, šéf čínskej správy kyberpriestoru na rokovaní na MIRRI, ktoré ani nebolo ohlásené,“ vyhlásil v stredu Šimečka.
Podľa MIRRI je krátkozraké robiť si nepriateľa tam, kde nie je a hľadať konšpirácie za bežnou diplomatickou praxou. „Slovensko nemusí so všetkým súhlasiť, aby viedlo dialóg - práve naopak, diskusia s ideovými oponentmi nám umožňuje lepšie a sebavedomejšie presadzovať naše postoje,“ konštatoval rezort. Zároveň vyzval PS, aby namiesto kádrovania a vytvárania zbytočných konšpirácií prispelo k vecnej debate o tom, ako má Slovensko reagovať na technologické výzvy. Príkladom je podľa MIRRI ním pripravovaná legislatíva vrátane zákona o umelej inteligencii.
„Nikto nehovorí, že nemáme rozvíjať obchodnú či inú spoluprácu s Čínou, ale v tomto prípade ide o čínskeho predstaviteľa, ktorý zodpovedá za potláčanie slobody slova v digitálnom priestore. Nemyslím si, že práve tieto skúsenosti by sme na Slovensku potrebovali. Veď to bol práve Smer, kto najviac volal po slobode slova. Teraz sa tí istí ľudia učia od Číny, ako cenzurovať internet,“ upozornil Šimečka.