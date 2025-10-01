S novinkou to ide ešte rýchlejšie: Slováci môžu vyhrať bez toho, aby minuli niečo navyše

BRATISLAVA - Občas stačí iba vyskúšať šťastie a možno sa usmeje práve na vás. Vedeli by vám o tom povedať viacerí hráči, ktorí len v poslednom období vyhrali na Slovensku veľmi zaujímavé sumy.
V online herni TIPOS potešil elektronický žreb Prémium Čierna Perla jedného z hráčov výhrou 40-tisíc eur. Iný hráč za jedno euro získal 10-tisíc eur, stačil mu na to ežreb Super Prasa v Žite. Vysoká výhra v hodnote 50-tisíc eur padla aj v hre KENO 10. Hráč pritom stavil iba päť eur.
V hre LOTO 5 z 35 hráč za jedno euro vyhral viac než 58-tisíc eur, ale zrodil sa aj viac ako 90-tisícový jackpot za stávku 4,50 eur. Jeden zo slovenských hráčov uspel aj v nadnárodnej číselnej lotérii Eurojackpot a na jeho konto pribudlo takmer 125-tisíc eur. To však nie je všetko.
Ďalšie výhry presiahli 100-tisíc eur
S atraktívnymi výhrami nekončíme. V doplnkovej hre JOKER potešil hráča skvelý jackpot vyše 195-tisíc eur. Je to doteraz štvrtý najvyšší jackpot, aký padol v tejto číselnej hre v roku 2025. Len tento rok padlo už 12 jackpotov, pričom polovica z nich má hodnotu vyššiu ako 100-tisíc eur.
Obrovská suma sa dá získať aj v online kasíne. Hráč točil valce na slote Muisca Adventure, ktorý patrí medzi graficky najkrajšie a prenesie vás do prostredia Aztékov. Za 30 centov vyhral vyše 143-tisíc eur. V marci navyše padla historicky najvyššia výhra v online kasíne TIPOS - 500-tisíc eur.
Atraktívna ponuka a hra o veľké peniaze
V online kasíne TIPOS na vás čaká množstvo zábavy. Staviť si môžete na najrôznejšie športové zápasy a súťaže z celého sveta. Populárne sú aj číselné lotérie ako LOTO, Eurojackpot, KENO 10 či Euromilióny. Alebo vás láka Extra Výplata a 4 000 eur každý mesiac až na 10 rokov? V niektorých hrách máte šancu doslova na milióny. Pripravené sú pre vás aj ežreby či desiatky hier v online kasíne. Je len na vás, čo si vyberiete.
Nový a rýchlejší spôsob, ako si zahrať
Staviť si a súťažiť dnes môžete doslova z pohodlia domova. Registrácia do online herne TIPOS je po novom ešte rýchlejšia a jednoduchšia. Stačí vám jeden doklad totožnosti, krátke biometrické overenie a o chvíľu máte prístup k celej ponuke online hier - kedykoľvek a kdekoľvek. Podmienkou je, že musíte byť starší ako 18 rokov.
Bonus 10 eur za registráciu aj pre vás
Chcete vyhrať v lotérii, na ežreboch, športových zápasoch či v online kasíne? Ak sa teraz zaregistrujete ako nový hráč, automaticky dostanete bonus 10 eur. Peniaze môžete okamžite použiť na akúkoľvek stávku či hru. Okrem toho môžete získať aj bonus 50 percent zo svojho vkladu, a to maximálne do výšky 20 eur. Celkovo tak za svoju registráciu môžete dostať až 30 eur. A to sa už naozaj oplatí.
Advertoriál pripravený v spolupráci s TIPOS.