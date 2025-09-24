Kontrolóri znova bijú na poplach: Na trhu máme nebezpečný bluetooth reproduktor! Ľudia ho majú vrátiť

BRATISLAVA - Slovenská obchodná inšpekcia zistila, že na trhu SR bol v ponuke pre spotrebiteľa výrobok, ktorý predstavuje vážne riziko pre životné prostredie, a je preto výrobkom nebezpečným. Ide o bluetooth reproduktor z Poľska.
Konkrétne ide o Bluetooth reproduktor esperanza®, model/typ: EP1241W bielej farby. "Výrobok pozostáva z reproduktora a samostatného napájacieho USB kábla. Výrobok sa predáva zabalený v kartónovej krabici. Na obale výrobku je uvedené označenie CE, označenie RoHS a informácie o výrobcovi. K výrobku je priložený návod na použitie v štátnom jazyku," uviedla inšpekcia.
Podľa ich slov predstavuje vážne riziko pre životné prostredie. "Skúšky vykonané akreditovaným laboratóriom potvrdili, že v spájke výrobku bola nameraná nadmerná hmotnostná koncentrácia olova (Pb) a kadmia (Cd). (Nameraná hodnota hmotnostnej koncentrácie olova 28,3 % oproti povolenej hodnote hmotnostnej koncentrácie 0,1 % a nameraná hodnota hmotnostnej koncentrácie kadmia 0,058 % oproti povolenej hodnote hmotnostnej koncentrácie 0,01 %)," vysvetlili.
Kontrolovanej osobe už uložili povinné opatrenia, ktorými zabránili ďalšiemu sprístupňovaniu nebezpečného výrobku na trhu, zabezpečili jeho stiahnutie z trhu ako aj informovanie spotrebiteľov o tomto nebezpečnom výrobku. "Spotrebiteľ má pri vrátení nebezpečného výrobku predávajúcemu, u ktorého bol predmetný výrobok zakúpený, právo na vrátenie kúpnej ceny, opravu výrobku v primeranom čase, ak možno zaistiť bezpečnosť opraveného výrobku alebo na výmenu výrobku za bezpečný výrobok rovnakého typu a aspoň rovnakej hodnoty a kvality na základe výslovného súhlasu spotrebiteľa," uviedli.
Spotrebiteľom, ktorí si tentov ýrbok kúpili, odporučili, aby ho vo verejnom záujme prestali používať a vrátili späť predávajúcemu.