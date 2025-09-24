Dopravu v Bratislave komplikujú kolóny: Vodiči hlásia veľké zdržania

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
BRATISLAVA - Dopravu v Bratislave a okolí v stredu ráno komplikujú viaceré kolóny. Informuje o tom Zelená vlna STVR.
Na diaľnici D2 na vjazde do Bratislavy z Malaciek hlásia zdržanie 40 minút, na starej ceste cez Stupavu si vodiči postoja 20 minút a na diaľnici D1 na vjazde do Bratislavy zo Senca je desaťminútové zdržanie.
Kolónu hlásia aj na bratislavskej D1 na Prístavnom moste smerom od Zlatých Pieskov, kde je zdržanie desať minút. V mestskej časti Vajnory smerom na Zlaté Piesky si vodiči postoja 15 minút.
S kolónou a zdržaním asi desať minút musia vodiči počítať v Ivanke pri Dunaji na Vajnorskej smerom na Bratislavu.