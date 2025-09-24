Streda24. september 2025, meniny má Ľubor, Ľuboš, zajtra Vladislav

Úsek cesty R2 pri Košiciach slávnostne otvorili: Obchvat uľahčí dopravu v meste

Minister dopravy SR Jozef Ráž (nominant SMER-SD, druhý zľava), generálny riaditeľ Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) Filip Macháček (druhý sprava) a generálny riaditeľ spoločnosti Eurovia Róbert Šinály (vpravo) počas slávnostného otvorenia nového, vyše
Minister dopravy SR Jozef Ráž (nominant SMER-SD, druhý zľava), generálny riaditeľ Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) Filip Macháček (druhý sprava) a generálny riaditeľ spoločnosti Eurovia Róbert Šinály (vpravo) počas slávnostného otvorenia nového, vyše (Zdroj: TASR/František Iván)
KOŠICE - Nový, vyše 14 kilometrov dlhý ťah rýchlostnej cesty R2 Košice, Šaca - Košické Oľšany, II. úsek v stredu slávnostne otvorili. Pre motoristov ho sprejazdnia večer. Juhovýchodný obchvat má pomôcť najmä tranzitnej doprave a tým aj vodičom osobnej dopravy smerujúcim do Košíc. Výstavba trvala približne tri a pol roka.

Obchvat Košíc spája R4 a D1

Obchvat sa začína v križovatke Košice, juh a končí v križovatke Hrašovík, pričom spája rýchlostnú cestu R4 a diaľnicu D1. „Výrazne odľahčí najviac exponované cesty v Košiciach. Menej áut bude v oblastiach ako privádzač Zelený dvor, Prešovská cesta, ulica Osloboditeľov, Južné nábrežie, križovatka VSS, kde sú aktuálne dopravné zápchy bežnou súčasťou života Košičanov,“ uviedol predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) Filip Macháček. Ťah rýchlostnej cesty je súčasťou medzinárodnej trasy Via Carpatia, ktorá vedie z Grécka až do Litvy.

Bezplatný pre osobné autá, kamióny budú spoplatnené

Nový rýchlostný obchvat prináša podľa ministra dopravy Jozefa Ráža (nominant Smeru-SD) systematické riešenie. „Aj tento bude oslobodený od diaľničnej známky. Motivujeme vodičov, aby používali obchvat a nechodili cez centrum mesta. Odmenou za to bude všetkým Košičanom bezpečnejšie, ale aj pokojnejšie bývanie, čistejší vzduch a menej hluku,“ povedal s tým, že obchvat bude bezplatný pre osobné autá. Pre kamióny bude spoplatnený štandardne.

Galéria: Nový ťah rýchlostnej cesty R2 Košice, Šaca - Košické Oľšany

NDS informovala, že na základe aktualizácie dopravného značenia bude nový úsek v rámci cestnej siete zaradený nie ako R2, ale ako R4. Pôvodne mal byť stavaný v celku ako „R2 Šaca - Košické Oľšany“. Neskôr sa stavba rozdelila, I. úsek však bude naďalej označený ako R2. Podľa Ráža sa v prípade I. úseku čaká na vydanie stavebného povolenia, po ktorom bude nasledovať verejné obstarávanie.

Zmluvná cena výstavby novootvoreného úseku dosahuje približne 132 miliónov eur. Projekt bol z 85 percent financovaný z eurofondov. Zhotoviteľom bola firma Eurovia SK. Macháček dodal, že finálna cena bude známa po ukončení všetkých prác.

