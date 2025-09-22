Noviny a časopisy sú pre Slovákov stále významným tovarom pri nákupoch v obchodnom reťazci

Podľa prieskumu agentúry MNFORCE na reprezentatívnej vzorke 1000 respondentov pre Asociáciu tlačených a digitálnych médií (ADTM) vyplynulo, že približne každý piaty Slovák považuje za dôležité, aby v predajni, kde je zvyknutý robiť bežný nákup potravín, mal možnosť kúpiť si svoje noviny a časopisy. Vyjadrilo sa tak až 22 percent respondentov. U ľudí nad 60 rokov je to dokonca viac ako polovica z nich.
Možnosť kúpiť si svoje noviny a časopisy priamo v predajni, kde obvykle nakupujú potraviny a iné produkty považuje za dôležitú až 52 percent ľudí zvyčajne kupujúcich tlač v obchodnom reťazci.
Možnosť kúpiť si noviny a časopisy v rámci bežného nákupu je pre ľudí natoľko dôležitá, že až 21% by zmenilo predajňu, kde zvyčajne robia bežné nákupy, ak by v nej nenašli tlač.
Na výsledky prieskumu reagoval generálny riaditeľ a člen predstavenstva národného distribútora - spoločnosti MEDIAPRINT-KAPA PRESSEGROSSO, a.s. Ing. Igor Ormandy: „Výsledky prieskumu potvrdili, že printové noviny sú stále významnou súčasťou mediálnej scény a ich nedostupnosť by ovplyvnila spotrebiteľské návyky kupujúcich. Prekvapilo nás vysoké percento ľudí, ktorí by zvažovali zmenu predajne, v ktorej zvyčajne nakupujú, pokiaľ by v nej nemali dostupnú tlač. Je to znak vysokej lojality týchto čitateľov k printovým médiám“.
Asociácia tlačených a digitálnych médií – ATDM je občianske združenie fyzických a právnických osôb,) ktoré na území Slovenskej republiky vydávajú a distribuujú periodickú tlač a poskytujú jej obsah na všetkých mediálnych platformách.