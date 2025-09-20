Tisícky bežkýň sa zišli pre dobrú vec: V Bratislave sa koná obľúbené podujatie! Vodiči sa musia pripraviť na obmedzenia

BRATISLAVA - V sobotu odštatoval v Bratislave na nábreží Dunaja 13. ročník dm ženského behu. Zaregistrovaných je 10.000 bežkýň, pobeží takmer 900 mám s dcérami. Bežať sa bude na päť- a desaťkilometrovej trati v štyroch kategóriách. Podujatie začalo o 9.00 a potrvá až do 18. hodiny podvečer.
„Veľmi nás teší obrovský záujem o dm ženský beh. Tento rok sme si dali ambiciózny cieľ a kapacitu sme zvýšili na 10-tisíc. Vážime si obrovskú podporu bežkýň a je to pre nás zároveň pekný darček, keďže práve tento rok dm oslavuje 30 rokov pôsobenia na slovenskom trhu. Všetkým účastníčkam a ich fanúšikom želáme v sobotu skvelú zábavu plnú nielen športových zážitkov,“ uviedla skupinová vedúca marketingu dm drogerie markt Natália Franková.
Na tohtoročný dm ženský beh sa podľa organizátorov prihlásilo skoro dvakrát toľko bežkýň ako vlani. Aj tento rok si budú môcť zmerať sily v tradičných kategóriách - beh jednotlivkýň na päť a desať kilometrov, beh mamy s dcérou a nordic walking. Do kategórie mamy s dcérou sa prihlásilo takmer 900 rodinných dvojíc.
Podľa drogérie, ktorá beh každoročne organizuje, časť výťažku zo štartovného spolu s príspevkami partnerov podujatia pôjde na vybudovanie športovej zóny na Devíne. Tento rok po prvýkrát bežkyne podporia vznik dvoch zón, miesto druhej bude prezradené v deň behu.
Pre bežkyne, fanúšikov a rodinných príslušníkov je pripravený sprievodný program. Muži si môžu vyskúšať menštruačný simulátor, obe pohlavia aj všetky vekové kategórie si môžu zdiagnostikovať pokožku, odfotiť sa vo fotostaniciach, vygravírovať si medailu, aj sa skrášliť v kariérnom kútiku. Okrem toho je prichystaná aj chill out zóna a foto pointy.
V súvislosti s behom však museli organizátori spolu s políciou prijať viaceré dopravné obmedzenia. Mestská polícia upozornila na sociálnej sieti, že v čase od 9. do 17:30 je uzavretý úsek Pribinovej ulice, a to od Šafárikovho námestia až po hotel pri obchodnom centre. Od 8:30 do 17:30 bude okrem toho doprava na Prístavnej ulici presmerovaná smerom na Prístavný most do protismerného jazdného pruhu. "Doprava od Prístavného mosta po križovatku Prístavná/Košická bude vedená v jednom jazdnom pruhu a na danom úseku bude znížená rýchlosť. Prosíme o rešpektovanie dočasného dopravného značenia a pokynov prítomných policajných hliadok a organizátora," upozornila mestská polícia.
"Od 17:30 do 22:00 bude z dôvodu demontáže cieľovej brány na Pribinovej ulici pri Eurovea uzavretý prejazd smerom k hotelu Sheraton. Vjazd do garáží „Centrum“ bude otvorený. 08:30 - 17:30 bude doprava na Prístavnej ulici smerom na Prístavný most presmerovaná do protismerného jazdného pruhu. Od 08:30 do 17:30 bude pre dopravu uzatvorená aj časť Pribinovej ulice od Mosta Apollo po križovatku Pribinova/Prístavná. Od 15:15 do 17:00 povedie pelotón cez Tyršovo nábrežie a cyklotrasu na Viedenskej ceste (Au café - Tyršák). Individuálna doprava nebude obmedzená, vodičov však vyzývame k zvýšenej opatrnosti počas prejazdu Viedenskou cestou. Vjazd a výjazd z parkoviska pri Tyršáku bude počas tejto doby zastavený," dodali vzápätí.