AKTUÁLNE Na moste v Bratislave došlo k hromadnej nehode: Zrazilo sa až šiesť áut, doprava sa spomaľuje

BRATISLAVA - Na bratislavskom moste Lanfranconi smerom do tunela Sitina došlo v piatok poobede k zrážke šiestich za sebou idúcich áut. V danom úseku je cesta prejazdná iba v pravom jazdnom pruhu. Informovala o tom bratislavská krajská polícia na sociálnej sieti.
„Policajti Krajského dopravného inšpektorátu v Bratislave aktuálne vykonávajú potrebné úkony spojené s udalosťou v cestnej premávke. K tejto došlo na moste Lanfranconi, na 63. kilometri v smere do Malaciek,“ uviedla. Vodičov žiada o trpezlivosť, o zvýšenú opatrnosť pri prejazde týmto úsekom a rešpektovanie pokynov policajtov.
