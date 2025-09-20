Čaká nás posledný pekný a mimoriadne teplý víkend: Letné teploty následne vystrieda veľká zmena!

BRATISLAVA - Predposledný septembrový víkend sa bude na väčšine Slovenska niesť v znamení leta. Aj keď v nedeľu budeme mať oficiálne prvý jesenný deň. podľa predpovedí to skôr bude vyzerať, akoby bol stred leta. Teploty totiž vystúpia až k 30 stupňom Celzia. Aj keď pondelok bude ešte príjemný a slnečný, od utorka sa na nás chystá veľká zmena.
Dážď, teploty okolo 20 stupňov Celzia, vietor. Tak vyzerali posledné dni z hľadiska počasia. Vo vzduchu už cítiť jeseň, ktorá oficiálne začne v nedeľu 21. septembra. Tí, ktorí si chcú ešte užiť teplo a slnko, sa zrejme potešia. Podľa predpovedí nás čaká mimoriadne pekný a horúci víkend. A vyzerá to tak, že bude posledný s tak vysokými teplotami.
Príjemný, no nezvyčajne teplý bol už aj piatok 19. septembra, kedy denné teploty vystúpili k 27 stupňom Celzia na juhozápade Slovenska. Na severe bolo podľa SHMÚ 23 stupňov Celzia a na východe od 19 do 21 stupňov Celzia. Podľa prognóz by cez víkend mali teploty vystúpiť až k 30 stupňom Celzia. Cez noc by mala najnižšia teplota poklesnúť k 18 stupňom Celzia. Ide tak o výrazné oteplenie. Podľa portálu Severe Weather Slovakia budú víkendové teploty až o 7 až 8 stupňov nad dlhodobým normálom. Tak vysoké teploty na záver septembra nie sú vôbec bežné, ba naopak.
Teplo a slnko si užijeme ešte aj v pondelok, no počas dňa už príde k zmene a začne sa nad Slovensko tlačiť studený front. Ten prinesie výrazné ochladenie, aj o 15 stupňov Celzia a výdatné zrážky. "Zmena príde v stredu, kedy sa začne mimoriadne ochladzovať a na naše hory sa vráti po niekoľkých mesiacoch sneh. Denné teploty budú maximálne 15 až 20°C a prídu aj intenzívne zrážky. S prichádzajúcim ochladením sa vyskytnú aj posledné búrky," uviedli na sociálnej sieti odborníci. Ako dodali, teploty, ktoré nás čakajú od stredu týždňa sú pre toto ročné obdobie normálne.