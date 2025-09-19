Taraba sa v Bruseli postavil proti sprísňovaniu emisných cieľov: Vraj ide o nerealistické ciele Green dealu

BRUSEL - Slovensko napĺňa klimatické ciele a už dnes dosahuje viac ako 50-percentnú úsporu emisií skleníkových plynov oproti roku 1990.
Podpredseda vlády a minister životného prostredia SR Tomáš Taraba v tejto súvislosti odmietol na zasadnutí Rady ministrov životného prostredia EÚ v belgickom Bruseli, spoločne s ďalšími štátmi EÚ, nerealistické ciele Green Dealu a s ním súvisiace sprísňovanie klimatických cieľov na rok 2040.
Pre vicepremiéra a ministra životného prostredia SR Tomáša Tarabu je dôležité, že sa Slovensku podarilo zablokovať hlasovanie o sprísnení emisných cieľov a dosiahlo, aby o tejto téme diskutovali predsedovia vlád členských štátov EÚ na Európskej rade, kde sa schvaľuje jednohlasne a nie na Rade ministrov, kde stačí na prijatie rozhodnutí kvalifikovaná väčšina. „Skutočná sila krajín v Bruseli spočíva v schopnosti presadzovať záujmy ich vlastných občanov a nie iba pasívne pritakávať nápadom bruselských úradníkov, ako to v minulosti dokázali pri schválení Green Dealu, a to sa nám v Bruseli aj podarilo,” podčiarkol Taraba.
Druhým úspechom je podľa šéfa slovenského envirorezortu, že Európska komisia na rokovaní prvýkrát ohlásila, že sa na základe odporu 19 členských štátov EÚ, vrátane Slovenska, začne zaoberať prehodnotením zavádzania systému obchodovania s emisnými kvótami v odvetviach budov a cestnej dopravy, tzv. ETS 2, ktorý by ľuďom predražil dopravu aj bývanie.
„Som rád, že sa nám darí postupne naprávať nezmyselné opatrenia Green Dealu, ktorý ničí životnú úroveň aj priemysel. Slovensko obhajuje sebavedomo vlastné záujmy a za jeden rok už je rovnakého hlasu čoraz väčší zoznam štátov. Osobitne ma teší, že v Bruseli dnes príkladne fungovala na úrovni ministrov spolupráca V4,” dodal Taraba.
Ministri debatovali aj o nízkoemisných energetických zdrojoch, s cieľom zabezpečiť rovnakú možnosť financovania aj pre energiu vyrábanú z jadra. „Slovensko má jeden z najčistejších energetických mixov v Európe a spoločne s ďalšími štátmi ako napríklad Francúzsko či Česko sme dokázali presadiť zachovanie princípu technologickej neutrality,” uzavrel Taraba.