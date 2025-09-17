Nové RATTATA: Rattaj ponúkol Beránkovi chatárčenie v Rakúsku! Čo na to chatárska legenda?

Chatár Viktor Beránek je do konca októbra chatárom na najvyššie položenej vysokotatranskej chate – Chate pod Rysmi. Vo výberovom konaní na nového nájomcu, ktoré zorganizoval Klub slovenských turistov ako vlastník väčšiny tatranských chát, však Beránek po neuveriteľných 48 rokoch chatárčenia neuspel. Služobne najdlhšie slúžiaci tatranský chatár tak zvažuje čo ďalej.
Do hry sa rozhodol vstúpiť aj Igor Rattaj, šéf spoločnosti Tatry mountain resorts. S Viktorom Beránkom sa stretol na horskej Chate pod Soliskom na Štrbskom Plese, kde dal legende medzi chatármi hneď niekoľko ponúk. Jedna z nich bola dokonca zahraničná.
"Mohli by sme ti ponúknuť viesť originálnu horskú chatu v našom rakúskom stredisku Molltaler Gletscher. Chceli by sme tam rozvíjať také tradičné chatárstvo s vynáškami, petrolejkami. Prax máš, skúsenosti máš, jedine ťa musíme preskúšať z nemčiny," obrátil sa priamo na chatársku legendu s úsmevom Rattaj.
"Som trošku zaskočený aj trošku dojatý, aby som povedal pravdu. Dotiahnem túto chatu (Chatu pod Rysmi pozn.red.) do konca, do toho posledného októbra. Uvidíme, čo sa ešte všetko zomelie, lebo vývoj je dynamický. Potom si sadneme. A možno zvolím alternatívu vandrujúceho karavanistu po Európe. Ale inak ti veľmi pekne ďakujem. Nechám to na ten turbulentný vývoj, mne sa páčia turbulentné vývoje," poznamenal Viktor Beránek. "Myslím, že spôsob, akým si odišiel z tej chaty, nebol fér. Keď bude v mojich silách, nejako tomu pomôcť, rád by som ti pomohol. Vždy sa dajú veci opraviť, zmeniť, len treba chcieť. Takže skúsim," uzavrel tajomne Rattaj.
Legendárny chatár dostal následne od šéfa TMR ďalšie zaujímavé ponuky. Aké boli a ako Beránek zareagoval sa dozviete už cez víkend v ďalšom pokračovaní podcastu Igora Rattaja - RATTATA, ktorého hosťom bol práve Viktor Beránek.
