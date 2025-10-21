EMOTÍVNY moment z Tatier! VIDEO Legendárny chatár Beránek opustil Chatu pod Rysmi za zvuku klavíra

POPRAD - Legendárny chatár Viktor Beránek končí po takmer 50 rokoch na najvyššie položenej tatranskej Chate pod Rysmi. S chatou, ktorá bola desaťročia jeho domovom, sa rozlúčil emotívne za tónov klavíra. Zverejnené video na sociálnej sieti vyvolalo emócie u množstva Slovákov.
Na najvyššie položenej tatranskej chate končí po takmer 50 rokoch jej legendárny chatár Beránek. Po desaťročiach sa s chatou rozlúčil skromne, za tónov klavíra. Želal si zahrať hudbu z fimu Medená veža. "Chata pod Rysmi je stále tak trošku Medenou vežou. Nejde tu signál, večer sa dajú petrolejky na stoly, žiadne svetlá, žiadna televízia. Všetko sa sem nosí, nič nám nenosí helikoptéra, iba sem tam, keď je potrebná nejaká oprava," vyjadril sa pred dvoma rokmi v jednom z rozhovorov.
"Tichý, skromný a oddaný horám – presne tak Vás Tatry poznali. Váš odchod je viac než len zmena strážcu chaty. Je to koniec jednej éry, ktorá sa navždy zapíše do histórie slovenských hôr. Ďakujeme Vám za všetky tie roky, energiu a lásku, ktorú ste venovali Tatrám," napísala stránka Tatry. "Viktor je legenda, ďakujeme mu za všetko. Nik nedá do toho, čo on dal tejto chate, tomuto miestu," odkazuje Dagmara. "Pokora v srdci. Takto sa lúčia velikáni. Nie potlesk, nie plač ani červený koberec. Mať lásku k horám a pocit stoviek zachránených životov ja azda najviac," zareagovala ďalšia Slovenka.
Rozhodnutie, že ako chatár po takmer 50 rokoch skončí, zaskočilo nielen verejnosť, ale aj jeho samotného. "Dnes sa rozhoduje inak, kto dá viac, ten dostane chatu. Nehrá úlohu, či na nej odrobil roky, či niesol na chrbte stovky kíl, či sa vzdal pohodlia vlastnej rodiny. Stačí, že niekto 'tam dolu' – hoc aj slečna alebo pani, ktorá v horách nikdy poriadne nebola – vie šikovne napísať ponuku, alebo navrhnúť nezmyselnú sumu. A starý chatár, ktorý na chate prežil celý život, zrazu nemá šancu. Pridá aj 50 percent, lebo vie, že inak vypadne z hry, a predsa ho nakoniec odstavia," napísal Beránek koncom augusta v príspevku na sociálnej sieti. Beránka nahradí Ján Ševčík.
Ako chatár v Chate pod Rysmi historicky najdlhšie pôsobil práve Beránek. "Došiel som tam, keď mala chata ešte rovnú strechu. Bola útulná, veľmi maličká, kamenná a mokrá. Tiekla do nej voda zo strechy, cez steny, vo vnútri sa dymilo. Nedalo sa povedať, že je to chata. V roku 1977 prišla rekonštrukcia, vtedy som tam nastupoval. Pristavalo sa prvé poschodie. Nocľaháreň bola na prvom poschodí, jedáleň bola trošku väčšia a kuchynka tam zostala," povedal pred dvoma rokmi 72-ročný Viktor Beránek, ktorý bol chatárom od roku 1977.
Beránek začínal ako nosič a aj za posledné roky na chatu niečo vyniesol. Chata pod Rysmi bola treťou chatou v poradí, na ktorej pôsobil. Zostal tu, lebo sa mu najviac páčila, pretože mu pripadala ako Orlie hniezdo, bez kontaktu s civilizáciou.