Útoky na Šimečkovu partnerku Soňu majú dohru: Do sporu sa zamiešal český minister: Tvrdý odkaz na Slovensko

BRATISLAVA/PLZEŇ – Partnerky lídra Progresívneho Slovenska (PS) Michal Šimečku sa zastali už aj v zahraničí. Soňa Ferienčíková už nejaký čas musí čeliť útokom a posmeškom politikov na svoju osobu. Tie si všimli aj za hranicami a český minister kultúry sa rozhodol talentovanej tanečníčky zastať.
Aktuálnu roztržku odštartovalo video, ktoré koncom prázdnin natočili v Prahe Tibor Gašpar a Richard Glück. Dvojica zo Smeru v ňom spomínala občianske združenie BOD.Y, ktoré vedie Soňa Ferienčíková. Podľa Gašpara sa Šimečkovci mali "napichnúť" na grantové schémy a verejné prostriedky v Českej republike. Naznačili tiež, že Ferienčíková s ďalšími tanečníkmi vystúpila v Plzni v rámci Medzinárodného festivalu DIVADLO vďaka tomu, že si Šimečka u Fialu vybavil peniaze na projekt svojej partnerky.
Po zverejnení videa sa ozval rozčúlený šéf PS, ktorý smerákom okrem iného odkázal, že už to „začína byť úchylné,“ ako sú „posadnutí jeho partnerkou.“ Informácie označil za blbosť. "Poslanci Gašpar s Glückom najnovšie tvrdia, že s premiérom Fialom som sa v Prahe v roku 2024 stretol preto, aby som vybavil pre Soňu umelecké granty. Chápem, že Smeru padajú percentá, sú v defenzíve, niečo treba vymyslieť - ale takúto blbosť?" spýtal sa rozčúlene.
Spomínané video dvojice smerákov si však nevšimol iba Šimečka, ale aj minister kultúry Českej republiky Martin Baxa (ODS), ktorý sa nadanej tanečníčky zastal. „Soňa Ferienčíková, uznávaná tanečnica, performerka, pedagogička a tiež životná partnerka opozičného lídra Michala Šimečky, čelí vo svojej krajine bezprecedentným agresívnym útokom. Naposledy bývalý slovenský policajný prezident Tibor Gašpar, ktorý je dnes podpredsedom parlamentu za Ficov Smer, nevyberavo napadol Soňu v súvislosti s tým, že vystupuje práve u nás v Plzni na festivale s tanečným predstavením, ktoré je kreatívnou reakciou na situáciu slobody na Slovensku,“ uviedol.
„Prišiel teda do Moving Station – kultúrneho priestoru a to nielen kvôli tancu. Pán Gašpar, ak je možné politickým tlakom brániť slobode v umení na Slovensku za vlády Roberta Fica, tak u nás to naozaj nejde!,“ odkázal.