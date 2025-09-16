Slovenskí kuriéri populárnej spoločnosti sa BÚRIA: Nie sme roboti ani OTROCI! Firma im potichu znížila odmeny

BRATISLAVA - Kuriéri donáškovej služby Wolt v Bratislave protestovali proti znižovaniu zárobkov a netransparentnej komunikácii zo strany spoločnosti. Zníženie základnej odmeny o takmer 40% znamená pre rozvozcu výrazný pokles príjmu, ktorý môže dosiahnuť až 450 eur mesačne. Zároveň spoločnosti poslali otvorený list s požiadavkami na zlepšenie podmienok. Wolt reagoval prísľubom preskúmania situácie a ďalších rokovaní s kuriérmi.
V piatok protestovali rozvozcovia jedla Wolt v Bratislave. Podľa organizátorov nebol protest o rozmaroch, ale o prežití. "Firma im prednedávnom zo dňa na deň a bez upozornenia znížila základnú odmenu z 2 eur na 1,24 eur," píše stránka Nekŕmte nás odpadom. Ľudia tak mohli zaznamenať meškanie v doručovaní objednávok.
Pre človeka, ktorý vozí jedlo po uliciach, v daždi, snehu, horúčavách, to spôsobilo viditeľný zásah v odmene. Kuriéri približujú, že ak urobí rozvozca 10 objednávok denne, namiesto 20 eur dostane len 12,40 eur, pri 20 objednávkach denne to predstavuje až o 15,20 eura každý deň. Za mesiac to robí sumu vyššiu ako 450 eur.
"Dá sa takto žiť, platiť účty, postarať sa o rodinu? Kuriéri nie sú roboti. Nie sú otroci. Sú to ľudia, ktorí denne riskujú zdravie, aby sme mali teplé jedlo doma. A zaslúžia si férovú odmenu, nie tichý podraz," odkazujú.
Kuriéri poslali Woltu otvorený list
Kuriéri populárnej donáškovej služby Wolt vyjadrili svoju nespokojnosť s dlhodobými praktikami spoločnosti prostredníctvom oficiálneho otvoreného listu spoločnosti. Hlavnými bodmi ich sťažností sú postupné znižovanie zárobkov, netransparentná komunikácia zmien a neférové sumy za objednávku.
Kuriéri tvrdia, že Wolt dlhodobo znižuje ich príjmy bez adekvátneho vysvetlenia alebo oznámenia. Posledné zmeny v systéme odmeňovania boli podľa nich prezentované ako "vylepšenie aplikácie". "Pritom to nebolo nič iné, ako radikálne zníženie zárobkov pre kuriérov. Toto sa nám zdá ako nepoctivé jednanie a klamlivá komunikácia," píšu kuriéri. Ďalším problémom je údajne nerovnomerné odmeňovanie za rovnaké objednávky, keď rôzni kuriéri dostávajú rozdielne sumy za identickú trasu. "Príklad. Príde objednávka prvému kuriérovi rozvážajúcemu na aute za 2,50 eura. Keď ju odmietne, ďalšiemu kuriérovi rozvážajúcemu na aute stojaceho vedľa prvého kuriéra príde objednávka za 2,80 eura a tak to pokračuje ďalej," opisujú. Za problém tiež považujú "špekulatívne prideľovanie objednávok".
Medzi požiadavkami kuriérov figuruje návrat k predchádzajúcemu systému odmeňovania, dlhodobé zvyšovanie zárobkov reflektujúce infláciu a rastúce odvody, ako aj zavedenie transparentného a rovnocenného systému platieb pre všetkých kuriérov. Žiadajú tiež zlepšenie komunikácie zo strany Woltu a väčšiu zapojenosť kuriérov do rozhodovania o zmenách v aplikácii.
Kuriéri navrhujú konkrétne úpravy v systéme odmeňovania, vrátane minimálnej ceny 3,50 € za prvú objednávku do 1 km s príplatkom 0,70 € za každý ďalší kilometer. Požadujú tiež vytvorenie verejne dostupnej tabuľky sadzieb za doručenie a zavedenie príplatku za vynášku objednávok.
Ak firma nesplní požiadavky, v protestoch budú kuriéri pokračovať
"Zastupujeme všetkých kuriérov, ktorý každý deň pracujú pre vás a zarábajú vám peniaze a sú dlhodobo nespokojní a nesúhlasia s vašou politikou dlhodobého znižovania zárobkov. Veríme že aj vy, obyčajní ľudia tam na podpore ste proti čiernej práci, vykorisťovaniu ľudí a otrockej práci v 21. storočí. A hlavne proti podvodom voči štátu, daňovým a odvodovým únikom," dodávajú kuriéri. Podľa ich slov sa vlna nespokojnosti dvíha aj v ostatných krajinách a sú tam pripravované a naplánované štrajky kuriérov.
Rozvozcovia zdôrazňujú, že každý deň riskujú zdravie a životy v premávke a snažia sa poskytovať čo najlepšie služby pre zákazníkov. "Nás táto práca baví. Preto si myslíme, že by sme mali byť riadne ohodnotený a zárobky by sa mali každým rokom zvyšovať. Je vo vašom záujme, aby táto situácia bola čo najskôr vyriešená, pretože bez nás služba fungovať nebude a nebudeme to len my, ktorí si budú musieť hľadať kvôli znižovaniu zárobkov prácu, ale budete to aj vy," odkazujú spoločnosti. V prípade nesplnenia ich požiadaviek hrozia kuriéri koordinovanými protestmi formou odmietania objednávok v čase najväčšej vyťaženosti služby.
Reakcia Woltu
Wolt vo svojej odpovedi prisľúbil preskúmanie požiadaviek a navrhol ďalšie stretnutie s vybranými zástupcami kuriérov na diskusiu o možných riešeniach. Spoločnosť Wolt uvádza, že sa podnetom kuriérov venujú. "Pozorne sledujeme dianie v Bratislave a potvrdzujeme, že partnerskí kuriéri sú pre Wolt kľúčoví. Preto s nimi komunikujeme pravidelne a transparentne," uviedol pre tvnoviny.sk vedúci komunikácie a tlačový hovorca Wolt Slovensko Tomáš Kubík s tým, že podnetom, ktoré dostali, sa zaoberajú a plánujú ho spoločne s partnerskými kuriérmi prediskutovať tento týždeň.
Wolt Slovensko kuriérom zároveň pripomína, že Wolt je medzinárodná spoločnosť a dôležité rozhodnutia sa neprijímajú lokálne na Slovensku. Avizujú, že z tohto dôvodu budú potrebovať viac času na koordináciu kolegami na centrále.
Kuriéri v reakcii na vyjadrenie Woltu zareagovali, že stretnutia v minulosti so zastúpením Woltu v Bratislave nikdy k ničomu neviedli. "Boli to vždy len prázdne slová takmer bez žiadnej kompetencie niečo na Slovensku zmeniť a naťahovanie času, aby kuriéri vychladli vo svojom úsilí posunúť doručovanie a jeho kvalitu na vyššiu úroveň," odpovedali zamestnanci.