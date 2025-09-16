V Bruseli vraj stratili s Ficom aj zvyšky trpezlivosti! Radikálne riešenie: Definitívne vylúčenie Smeru z európskej rodiny!

BRATISLAVA/BRUSEL - Strana európskych socialistov (PES) údajne už definitívne stratila trpezlivosť s Robertom Ficom a jeho stranou. Na najbližšom kongrese by mal byť Smer-SSD definitívne vylúčený z európskej rodiny.
Informáciu priniesol portál Euroactiv s odvolaním sa na svoje zdroje. Smer má byť definitívne vylúčený zo Strany európskych socialistov na októbrovom kongrese v Amsterdame.
Momentálne má Smer-SSD od jesene 2023 pozastavené členstvo pre vstup do koalície s národniarmi. PES mala obavy z vytvorenia vládnej koalície medzi Smerom-SD, Hlasom-SD a radikálne pravicovou stranou.
Teraz chcú však vraj Smer-SSD odstaviť úplne. Pohár trpezlivosti mal európskym socialistom pretiecť pre Ficovu politiku „štyroch strán“, styky s ruským prezidentom Vladimirom Putinom či čínskym lídrom Si Ťin-pchingom. Úlohu mali zohrať aj útoky na novinárov.
Pre Fica by vylúčenie znamenalo stratu väzieb na hlavný európsky politický prúd. Portál pripomína, že smerácki poslanci už teraz pôsobia na okraji Európskeho parlamentu.
Strana Hlas-SD má zostať naďalej suspendovaná. Členstvo jej bolo pozastravené rovnako ako Smeru na jeseň 2023.